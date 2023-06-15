Возврат акций в конкурсную массу. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делам о банкротстве.

Рассмотрим обособленный спор в рамках дела о банкротстве физического лица. Сделка по продаже принадлежавших должнику бездокументарных акций и последующая сделка дарения тех же акций были признаны недействительными.

Постановлением 13ААС от 03.05.23 по делу №А56-77014/2018/сд.8 были признаны недействительными: сделка по продаже принадлежавших должнику бездокументарных акций и последующая сделка дарения тех же акций. Акции были возвращены в конкурсную массу должника.

Сделки датированы 2011 и 2014 гг. соответственно, поэтому одним из основных лейтмотивов спора стало исследование судами применимых норм исковой давности. Стоить отметить, что этот обособленный спор уже прошел один круг рассмотрения и вышел на второй после возврата дела в первую инстанцию из суда округа, поэтому данное рассмотрение дела 13ААС можно назвать «дважды повторным».

Вопрос исковой давности был разрешен апелляционной коллегией следующим образом: специальные правила закона о банкротстве в данном случае неприменимы, поскольку обе сделки совершены за пределами срока подозрительности; вместе с тем, это не отменяет общих правил, в соответствии с которыми финансовый управляющий обратился в суд вовремя.

Рассмотрев заявление финансового управляющего по существу, апелляционный суд пришел к выводу о том, что обе оспариваемые сделки были заключены между фактически аффилированными лицами и исключительно для вывода ликвидного актива должника в целях недопущения обращения на него взыскания, то есть в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Повторное рассмотрение обособленного спора в суде кассационной инстанции назначено на 13 июля сего года.

Больше практики 13 арбитражного апелляционного суда - смотрите в телеграм-канале https://t.me/news13aas.