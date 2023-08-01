Дробление: незаконно или правомерно? Фигура вторая, неоконченная.

Примечательное дело поступило на рассмотрение Арбитражного суда Северо-западного округа в конце 2022 года. Автор не встречал еще дел по налоговым спорам, которые первично рассматривались бы в суде первой инстанции на протяжении более чем четырех (!!!) лет (напомню знающим и сообщу неосведомленным: срок рассмотрения дел данной категории составляет три месяца, и может быть продлен председателем соответствующего суда до шести месяцев).

Притчей во языцех уже стали невероятные нарушения сотрудниками налоговых органов сроков при проведении выездных налоговых проверок (не влекущие «сами по себе» отмену решений по таким проверкам, в соответствии со сложившейся судебной практикой), но со сроками рассмотрения дел в судах власти решительно принялись наводить порядок еще в нулевых. И, казалось, навели..

Ан нет. Заглянем в карточку дела №А13-2976/2018 (к слову, сам номер в части указания года уже наводит на размышления: не банкротный ли процесс скрывается за этим цифровым обозначением?) и видим: заявление поступило в Арбитражный суд Вологодской области 5.03.2018; резолютивная часть Решения по существу дела объявлена 25.04.2022. Окинем взглядом «увесистую» хронологию рассмотрения дела в первой инстанции: возможно, имело место длительное приостановление производства по делу? Нет, не находим такого: раз от раза на протяжении всего этого времени рассмотрение дела банально откладывалось или объявлялись перерывы. Безрадостную тягомотину для налогоплательщика скрашивало, вероятно, только то обстоятельство, что действие обжалованного им решения налогового органа было приостановлено практически сразу же по ходатайству заявителя.

Существо спора состоит в следующем. Налоговая инспекция провела выездную проверку Общества, в ходе которой выявила схему по уклонению от уплаты налогов путем создания и функционирования наряду с Обществом организации, применяющей упрощенную систему налогообложения. В обоснование принятого решения инспекция привела следующие основные доводы: разделение бизнеса между двумя организациями носило формальный характер, руководители обеих организаций в проверяемый период совпадали в одном лице, обе организации использовали один и тот же административный персонал и осуществляли один и тот же основной вид деятельности.

Рассмотрев дело в изумляющий воображение срок, суд первой инстанции в целом согласился с подходом налогового органа, и отменил его решение только в части доначисления отдельных сумм. Постановлением апелляционного суда Решение Арбитражного суда Вологодской области было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Общества – без удовлетворения.

Не согласившись с состоявшимися по делу судебными актами, Общество обратилось в Арбитражный суд Северо-Западного округа, который отменил Решение суда первой инстанции и Постановление апелляционного суда, возвратив дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области (Постановление от 17.01.23). В мотивировочной части судебного акта кассационная коллегия указала на следующие обстоятельства из числа заслуживавших внимания доводов заявителя, которые, по ее мнению, не были учтены судами и не получили должной оценки:

- деятельность Общества и организации на упрощенной системе налогообложения не представляет собой единый производственный процесс;

- у каждой из организаций были свои контрагенты (из 65 контрагентов совпадают только 3);

- каждая из организаций действовала в своем интересе, реально выполняла обязательства перед своими контрагентами;

- документооборот организаций с контрагентами не был формальным;

- у каждой из организаций был свой штат работников, с которыми заключались трудовые договоры; работники одной организации не выполняли работы другой организации, общие трудовые ресурсы не использовались.

Новое рассмотрение дела в суде первой инстанции началось 1 февраля 2023 года и по сей день еще не окончено, очередное заседание по делу назначено на 12 сентября, стороны, судя по карточке дела, активно участвуют, представляя все новые и новые дополнительные позиции. Show must go on…