И вновь о дроблении замолвлю слово..

Мой старинный приятель и, также как и я, налоговый консультант, с удивлением сообщил мне на днях, что в последнее время клиенты к нему обращаются по вопросу анализа налоговых рисков при дроблении намного чаще, чем по тому же вопросу, но по работе с сомнительными контрагентами.

Я, конечно, был в курсе и до этого разговора, что дробление – популярная история с точки зрения приложения усилий налоговиков, но все-таки на своем сайте разместил данный риск на втором месте, после риска работы с «неправильными» компаниями. Может, стоит поменять их местами, и как-то подробнее презентовать на сайте мои способности противостоять напору налоговиков, ополчившихся на мирнопашущие многочленные структуры из юрлиц?

В размышлениях об этом я, продолжая просматривать практику Арбитражного суда Северо-Западного округа по налоговым делам в 2023 году, практически сразу наткнулся на дело (о чем бы вы подумали..) ну конечно, о том самом дроблении.

«Это знак», - подумал я, и решил вчитаться как следует в карточку дела, хотя предыдущая моя публикация была посвящена делу об аналогичной схеме по уходу от налогообложения.

И снова мы имеем Постановление северо-западного окружного арбитражного суда, которым дело было возвращено на новое рассмотрение, правда, не в Вологду, а обратно в Арбитражный суд Республики Карелия.

На сей раз кассационная инстанция полностью согласилась как с подходом налоговой инспекции, так и с оценками судов нижестоящих инстанций в части квалификации деятельности формально обособленных друг от друга двух юридических лиц в качестве единого субъекта для целей налогового контроля.

В обоснование своей основной позиции по делу №А26-8877/2021 (которую можно кратко описать словами: «какое незаконное дробление, что вы, даже и в мыслях не было!») Общество использовало самые разные (допускаю даже, что практически все возможные) доводы и способы доказывания. В частности, в материалы дела было представлено заключение специалиста, видимо, подтверждающее разноплановый бизнес атакованных налоговым органом юридических лиц. Мне бросилось это в глаза, поскольку я сам не так давно (в прошлом году) использовал данный способ в судебном процессе по обжалованию решения по результатам выездной налоговой проверки. Мне тогда это (наряду, правда, со многим прочим) помогло, чего не скажешь о заявителе в рамках рассматриваемого дела. Не помогло ему ни заключение, ни многое другое. В общем: ни один из доводов Общества, пытавшегося опровергнуть вывод налогового органа о создании им незаконной схемы ухода от налогообложения, не нашел отклика в сердцах и умах судей трех инстанций.

И на том, возможно, дело и закончилось бы на первом же круге рассмотрения, если бы налогоплательщик не обозначил в кассационной жалобе еще одно обстоятельство. А именно, Общество заявило о том, что при доначислении ему налогов не были учтены налоговые платежи (около 2 млн. рублей), прозведенные внутригрупповой организацией, применявшей специальные режимы налогообложения, в налоговые периоды, по которым налоговики объединили доходы двух юрлиц. И вот этот довод суд кассационной инстанции счел заслуживающим самого серьезного внимания. При изучении материалов дела выяснилось, что Общество уже заявляло об этом обстоятельстве в апелляции, но тамошняя судебная коллегия не дала ему надлежащей оценки. Именно это и послужило причиной для отмены Арбитражным судом Северо-Западного округа состоявшихся по делу судебных актов.

Новое рассмотрение дела в суде первой инстанции уже состоялось: 10 июля 2023 года Арбитражный суд Республики Карелия вновь отказал Обществу в удовлетворении его требований. При этом были скрупулезно учтены и предписания окружного суда относительно спорной суммы (иначе и быть не могло: указания вышестоящей инстанции в силу закона обязательны для нижестоящего суда при новом рассмотрении дела). Вопрос был решен легко и просто: региональное управление налоговой службы откорректировало решение по проверке ровно на эту сумму, а Общество, в свою очередь, отказалось от требований в данной части.

И снова, как и в предыдущей, в этой истории про дробление рано ставить точку. Общество ожидаемо не согласилось с Решением суда первой инстанции и обжаловало его в апелляционную инстанцию, куда 3 дня назад и было направлено дело.