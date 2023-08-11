Православный Храм как объект основных средств. Спор об уплате налогов

Пару дней назад в телеграм-канале коллег («Налоги без Пи») увидел публикацию, посвященную любопытному спору с налоговой инспекцией относительно уплаты налога на имущество организаций с объекта недвижимости, в качестве которого в данном случае выступает православный Храм. Публикация меня заинтересовала, и я запросил у коллег в чате номер дела, который был ими любезно предоставлен

Обратившись к карточке дела А41-28088/2023, я увидел, что суд первой инстанции уже вынес Решение от 31 мая 2023 года по существу спора. Из Решения следует, что это самое существо состоит в следующем: налогоплательщик подал уточненную налоговую декларацию налогу на имущество организаций за 2019 год, исключив из расчета налоговой базы вышеназванный объект недвижимости и уменьшив налог к уплате более чем на 2 миллиона рублей; налоговый орган ожидаемо (в этой ситуации) инициировал и провел камеральную налоговую проверку по уточненной декларации и вынес решение о доначислении суммы, на которую налогоплательщик уменьшил сумму к уплате в соответствии с уточнением. Не согласившись с принятым налоговой инспекцией решением, налогоплательщик обратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд.

Позиция налогоплательщика по делу.

Храм предназначен только для проведения богослужений и не используется обществом для извлечения прибыли, следовательно, не является объектом основных средств в целях бухгалтерского учета, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что в силу положений пункта 1 статьи 374 НК РФ, Храм не является объектом налогообложения.

Позиция налогового органа и суда

Существующая льгота по налогу распространяется только на религиозные организации.

Таким образом, законодатель предусмотрел льготу, исходя из субъекта, а не объекта налогообложения, то есть предполагая, что храм может находиться в собственности не только религиозного учреждения.

Возможность беспрепятственного доступа к спорному объекту неопределенного круга лиц означает допустимую форму использования данного имущества обществом в своей деятельности. Таким образом, спорный объект обладает всеми признаками, необходимыми для принятия его на бухгалтерский учет в качестве объекта основного средства.

Довод заявителя об отсутствии экономических выгод в результате использования спорного объекта подлежит отклонению, поскольку возможность получения экономических выгод носит оценочный характер. Само по себе отсутствие фактов непосредственного использования имущества при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг не свидетельствует об отсутствии экономических выгод для заявителя при использовании объекта, в отношении которого заявитель осуществляет управленческие и иные функции, приносящие ему доход. По мнению суда, заявитель, приняв на себя ответственность по возведению Храма, должен был понимать и осознавать правовые последствия подобных действий.

Судом было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявленных Обществом требований.

Дальнейший ход дела и возможная перспектива его развития.

Налогоплательщик не согласился с вынесенным Решением и обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Судебное заседание состоялось вчера (10.08.2023г.), однако его итоги в картотеке дел на текущий момент (вечер 11 августа) не обнародованы.

Я попытался найти аналогичные дела, рассмотренные в системе арбитражных судов. Поиски мои оказались тщетными, хотя я использовал при этом, в том числе, напрямую банк решений арбитражных судов (ras.arbitr.ru) и при этом разные вариации контекстного поиска (в рамках 25-й («налоговой») категории споров).

При анализе данного дела, на мой взгляд, прежде всего надо постараться избежать эмоционально-религиозного подхода и помнить о том, что государство у нас таки светское.

Позиция инспекции выглядит достаточно сильной, а решение суда первой инстанции – аргументированным и обоснованным; во многом с ним можно «сходу» согласиться.

Означает ли это, что итоговый результат по делу не может быть в пользу налогоплательщика?

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Ключевым аспектом этого дела является относимость рассматриваемого объекта к основным средствам.

Решении суда первой инстанции справедливо отмечено, что для такового отнесения объект должен удовлетворять одновременно всем четырем критериям, установленным в п. 4 ПБУ 6/01 (действовавшего в рассматриваемый период).

При анализе этих критериев применительно к Объекту наибольшее внимание следовало бы уделить следующему: «а). объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование». Подчеркну: оборот «предназначен для использования» не равен по смыслу обороту «используется или может быть использован».

Слово «предназначенность» можно толковать как априорную приспособленность для изложенных в данном пункте видов деятельности вне зависимости от его использования или даже возможности использования для такой деятельности. От этого понимания я бы и отталкивался, используя предоставленные законом возможности доказывания своей позиции в арбитражном процессе. В этой связи при рассмотрении дела в суде первой инстанции было бы крайне необходимо ходатайствовать о проведении экспертизы по предназначению Объекта с постановкой соответствующих вопросов перед экспертом или, как минимум, ходатайствовать о приобщении к материалам дела консультации специалиста в письменном виде с ходатайством о вызове его в судебное заседание. Возможно, следовало бы привлечь не одного специалиста, а, как минимум, двух (одного – экономиста, другого – архитектура, как вариант).

Использовались ли заявителем описанные возможности в суде первой инстанции – сказать сложно, карточка дела и мотивировочная часть Решения не позволяют сделать на сей счет однозначных выводов. Хотя в Решении есть обескураживающее указание на то, что заявителем не представлены документальные доказательства несоответствия критериям отнесения Храма к объектам основных средств в целях бухгалтерского учета, возможно, те или иные ходатайства были заявлены в ходе процесса, но в их удовлетворении было отказано. Если так, то в апелляционной инстанции у заявителя остается шанс заявить их вновь.