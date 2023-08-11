По пути наименьшего сопротивления. Про позицию судов

Сегодня в картотеке арбитражных дел был обнародован результат рассмотрения дела, разобранного в предыдущей моей публикации, в суде апелляционной инстанции.

Обществу было отказано в удовлетворении его апелляционной жалобы, Решение Арбитражного суда Московской области было оставлено без изменения.

Пока опубликована только резолютивная часть Постановления апелляции, но уже сейчас можно сказать, что у налогоплательщика остается последний шанс на судебное признание своей правоты в окружном кассационном суде. Полагаю, что Общество воспользуется своим правом на кассационное обжалование, однако его шансы там будут целиком и полностью зависеть от того, какие документы он представил при рассмотрении дела в нижестоящих инстанциях и от оценок, которые дали им суды. Какие бы то ни было новые документы при очередном рассмотрении дела он в силу закона будет не вправе представлять. В том случае, если суд третьей инстанции усмотрит несоответствие выводов судов тем или иным фактическим обстоятельствам или если будет установлено неправильное применение судами норм действующего законодательства, - кассация вправе вынести решение в пользу налогоплательщика либо вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Несмотря на уже состоявшуюся позицию судов двух инстанций по делу, я продолжаю полагать, исходя из имеющейся информации, что у Общества были (и, возможно, остаются, хотя это маловероятно) шансы на выигрыш дела.

Очень часто в судебной практике исход дела обусловлен тем, что суды идут по пути «наименьшего сопротивления», и определяют свою позицию, исходя из только из тех фактов, которые представляются им наиболее существенными, и лежат, как правило, «на поверхности». Другими словами, в том случае если судья имеет малейшую возможность не разбираться в обстоятельствах дела глубже и подробнее, чем простое исследование очевидных фактов и позиций, — он этой возможностью непременно воспользуется. Обусловлено это, безусловно, загруженностью судей и сжатыми сроками на рассмотрение дел.

Поэтому, в том случае, если сторона по делу (заметим в скобках: в особенности если эта сторона налогоплательщик) по-настоящему желает склонить чашу тех самых пресловутых весов в свою сторону при условии, что ее правота неочевидна, ей необходимо руководствоваться принципом «много не бывает», и подкреплять свою позицию ВСЕМИ доступными способами, причем начинать (а лучше – и заканчивать) делать это прямо в первом же заседании суда первой инстанции. Ибо второе заседание вполне может оказаться последним.

В рассмотренном деле это должны были быть, как минимум, ходатайства о назначении экспертизы (экспертиз) и о привлечении, как минимум, двух специалистов (подробнее – см. предыдущую публикацию).