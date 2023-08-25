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Дмитрий Варкентин
НК РФ

Не очень безнадежная налоговая задолженность

Рассмотрим проблематику признания налоговой задолженности безнадежной в свете введения в действие норм о едином налоговом счете.
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Проблемы, так или иначе связанные с введением единого налогового счета, уже набили оскомину в процессе их обсуждения. В сухом остатке: благая, в общем и целом, идея в результате ее бездарного осуществления оказалась сильно скомпрометирована.

Однако есть неочевидные проблемные моменты, которые напрямую связаны с введением ЕНС, «вмонтированы» в соответствующие правовые конструкции изначально и никак не связаны с бездарностью правоприменителей.

Один из таких моментов — безнадежная налоговая задолженность.

Казалось бы (на первый взгляд), какие могут быть с этим проблемы, наоборот, с введением ЕНС должна наступить всеобщая налоговая амнистия или что-то вроде того, ведь, в соответствии с пп.1 п.2 ст.4 ФЗ от 14.07.2022 №263-ФЗ «в суммы неисполненных обязанностей не включаются суммы недоимок по налогам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, по которым по состоянию на 31 декабря 2022 года истек срок их взыскания».

А проблема в том, что, согласно пп. 4. п.1 ст. 59 НК, налоговый орган утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания только по факту принятия об этом соответствующего судебного акта.

Таким образом, в отрицательное сальдо единого налогового счета любого налогоплательщика могут входить (и, заметим, обязательно входят) долги по налогам любой «стародавней давности».

В случае обращения в налоговый орган с заявлением о списании такой задолженности, инспекция, ссылаясь на уже вышеупомянутый пп.4 п.1 ст.59 НК РФ, непременно ответит в том духе, что списывать долг за давностью лет сама она не вправе. А также, возможно, предложит обратиться по данному вопросу в суд, и при этом будет, как это ни печально констатировать, совершенно права.

И это еще не все плохое, что «всплыло» в отношении безнадежных налоговых долгов с введением ЕНС.

До 1 января 2023 года безнадежная задолженность «висела» мертвым грузом на лицевом счете налогоплательщика и, по большому счету, никому не мешала: налоговый орган никаким образом не мог ее взыскать, а налогоплательщик мог ее не платить: по налоговым платежам существовали различные КБК, у плательщика была относительная свобода выбора в отношении того, какие долги гасить, а какие – нет.

С введением ЕНС ситуация кардинально поменялась. Налоговый долг в своей совокупности образовал единое отрицательное сальдо, погашение которого подчинено также единым правилам. При этом основное правило таково: сначала погашаются более старые по моменту возникновения долги.

Таким образом, при желании налогоплательщика вывести «в ноль» баланс по своему единому налоговому счету, ему придется погасить, в том числе, и всю свою как бы «безнадежную» задолженность.

При его нежелании платить по старым долгам выход у него теперь только один — идти в суд с соответствующим заявлением.   

Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

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Комментарии

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