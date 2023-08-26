Новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц

Федеральным законом от 14.07.2022 N 263-ФЗ в Налоговый кодекс РФ были внесены значительные изменения, которые, в первую очередь, были связаны с введением в оборот института единого налогового счета.

Вместе с тем, эти изменения не могли не затронуть и других норм налогового законодательства – хотя бы в силу того, что такого рода нововведение не могло быть не связано с соответствующими изменениями порядка исполнения обязанности по уплате налоговых платежей, а также их принудительного взыскания.

Поэтому, в числе прочих, подверглась нововведениям и ст. 48 Налогового кодекса, посвященная порядку взыскания обязательных платежей с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Тот факт, что ст. 48 не была исключена из НК РФ полностью, позволял обоснованно предположить, что основная отличительная черта принудительного взыскания с физического лица осталась неизменной – а именно то положение, что таковое взыскание с данной категории налогоплательщиков по-прежнему возможно только и исключительно в судебном порядке. В противном случае достаточно было бы ограничиться изменением ст. 46 и 47 НК РФ (которыми, как известно, предусмотрен внесудебный порядок взыскания налоговых платежей с индивидуальных предпринимателей и организаций), так или иначе подчинив им и физлиц.

Обратившись к новой и ныне действующей редакции п. 1 ст. 48, обнаруживаем там следующую норму: «налоговый орган обращает взыскание на имущество физического лица посредством размещения в реестре решений о взыскании задолженности в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 46 настоящего Кодекса решений о взыскании, информации о вступившем в законную силу судебном акте и поручений налогового органа на перечисление суммы задолженности».

При первичном прочтении данной нормы бросается в глаза, в первую очередь, новелла о том, что решение о взыскании задолженности принимается отныне и в отношении физлиц. В то же время из этой нормы вроде как явствует, что взыскание без судебного акта невозможно.

Однако в ст. 48 есть еще и п. 7, которым установлено специальное по отношению к п. 1 правило, а именно: «Взыскание задолженности за счет имущества физического лица, которое производится в отношении денежных средств на счетах в банке…, осуществляется налоговым органом посредством размещения соответствующего поручения налогового органа на перечисление суммы задолженности в реестре решений о взыскании задолженности и исполняется банком в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса.».

В п. 8 ст. 48 говорится следующее: «взыскание задолженности за счет иного имущества физического лица осуществляется на основании информации о вступившем в силу судебном акте».

Исходя из буквального толкования норм п. 7 и п. 8 ст. 48 НК РФ можно придти к выводу о том, что взыскание налоговой задолженности с физического лица за счет его средств в банке возможно во внесудебном порядке – посредством размещения налоговой инспекцией инкассового поручения.

Предположу, что и при нынешних, мягко говоря, не совсем удачных формулировках, судебная практика в данном случае пошла бы по пути защиты налогоплательщиков - физических лиц, с применением расширительного и систематического толкования соответствующих норм законодательства. Не исключено, что дело бы дошло и до Конституционного суда. Ибо смятение в умах налицо: мне уже пришлось встречать комментарий на просторах интернета о том, что отныне с банковских счетов физических лиц налоговая инспекция будет взыскивать деньги по инкассо.

Но волны от такого смятения, видимо, уже дошли до стен Государственной Думы, которая приняла Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ о внесении изменений, в частности, в п. 7 ст. 48 НК РФ.

Этот закон вступает в силу с 1 октября 2023 года, и в соответствии с ним п. 7 ст. 48 НК РФ будет изложен в следующей редакции:

«Взыскание задолженности за счет имущества физического лица, которое производится в отношении денежных средств на счетах в банке…, осуществляется налоговым органом посредством размещения соответствующего поручения налогового органа на перечисление суммы задолженности в реестре решений о взыскании задолженности и исполняется банком в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" для обращения взыскания на денежные средства по исполнительному документу.»

Прямо скажем, формулировка тоже не самая удачная, но, исходя из того, что решение о взыскании задолженности исполнительным документом не является (в том числе, и в редакции Федерального закона от 31.07.2023 N 389-ФЗ, внесшего изменения и в закон об исполнительном производстве), можно сделать следующий вывод: взыскание задолженности по обязательным платежам с физических лиц будет производиться только при наличии у банка в той или иной форме судебного приказа или исполнительного листа.

Вся суть же проанализированных изменений заключается, на мой взгляд, в следующем. В отношении денежных средств физических лиц на счетах в банках взыскание налоговым органом будет обращаться, минуя службу судебных приставов (посредством функционирования реестра решений о взыскании задолженности), но отнюдь не минуя суд.