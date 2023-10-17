Ответы на требования налоговой инспекции: каждый раз индивидуальная история

Требование о представлении документов и сведений свидетельствует о начале камеральной налоговой проверки, поскольку принятие специального решения о ее проведении законом не предусмотрено; посредством их направления инспекция получает сведения и документы как в рамках выездной проверки, так и вовсе вне рамок каких бы то ни было проверок.

Сейчас есть довольно большое количество курсов, на которых всех желающих обучают отвечать на требования. В принципе, дело благое и я не имею ничего против этих программ, поскольку многим, я уверен, они уже пошли или еще пойдут на пользу.

Но есть в данном дополнительном образовании один минус, который я бы хотел подчеркнуть.

Дело в том, что невозможно раз и навсегда научиться безошибочно отвечать на любое требование налоговой инспекции — и вот почему.

Во-первых, довольно часто меняется как законодательство, так и судебная практика, и эти изменения могут сделать еще недавно правильные стратегии ответов полностью или частично неверными.

Во-вторых, любой навык предполагает некую шаблонность. А шаблонность сама по себе может повлечь ошибку, например в том случае, если в исходных данных поменялся тот или иной элемент. Кроме того, при таком подходе «за деревьями можно не увидеть леса», то есть не принять во внимание обстоятельства, находящиеся за рамками умозрительного шаблона.

Есть большое количество ситуаций, при которых у налогоплательщика даже не возникает вопроса о законности требования – это ситуации, когда налоговый орган требует предоставить ограниченное количество тех или иных документов по вопросам, не вызывающим у налогоплательщика обеспокоенности.

Однако всякий раз, когда обеспокоенность или серьезный дискомфорт возникают (простейший случай: беспокоит само по себе количество истребуемых документов просто по причине необходимости совершения большого объема технической работы) — это каждый раз индивидуальная история, которую надо отрабатывать «как в первый раз».

До того как дать свои рекомендации по стратегии ответа на конкретное требование и, тем более, до того как садиться писать проект ответа, я последовательно прохожу следующие этапы:

Распечатка и изучение текста требования по принципу прочтения «буква – за буквой», с тем, чтобы точно ничего не пропустить. Уяснение сути требования, опасений клиента в связи с ним, выяснение рисков (которые могут быть вовсе не у клиента, а у его контрагента – как это всегда и бывает при так называемых «встречных» проверках). При необходимости на этом этапе я изучаю первичную документацию, консультируюсь с бухгалтером, провожу дополнительные консультации с руководством. Уяснение и изучение правовых оснований направления требования (отмечу в скобках, что нередко встречаются ситуации, когда инспекторы указывают в качестве основания взаимоисключающие статьи закона). Реализуя этот этап, я никогда не пренебрегаю тем, чтобы открыть и еще раз перечитать нужные (и уже до этого тысячи раз читанные) положения налогового кодекса, всегда имея в виду, что что-то могло измениться, а каких-то нюансов я могу не помнить. Изучение судебной практики по вопросам, связанным с ответом на такого рода требования, в том числе свежайшей по конкретному региону с использованием ресурса ras.arbitr.ru. При этом судебную практику я стремлюсь подбирать только ту, которая максимально соответствует по обстоятельствам именно данному конкретному случаю (это немаловажное замечание, поскольку многие коллеги, на мой взгляд, злоупотребляют в ответах ссылками на практику, которая, при ближайшем рассмотрении, не имеет прямого отношения к данному конкретному случаю; мое глубокое убеждение состоит в том, что подборка судебной практики как для взаимодействия как с налоговыми органами, так и с судом всегда должна быть максимально точной и точечной).

После этого я представляю клиенту на рассмотрение свои рекомендации и стратегию по ответу (иногда не один вариант), с устным или письменным пояснением, и только после их утверждения пишу текст ответа, что, как понятно, является уже делом техники.

Телеграм-канал “Записки налогового адвоката”