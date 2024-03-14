Дмитрий Варкентин
НК РФ

Налоговый процессуальный кодекс: а почему бы и нет

Довольно давно мне пришла в голову мысль, что было бы очень неплохо для всеобщего блага и удобства, если бы появился закон под названием «Налоговый процессуальный кодекс».
21 8

Причина этого суждения довольно очевидна: в ныне действующем Налоговом кодексе (в первую очередь, в первой его части, конечно) содержится огромное количество норм, которые регулируют чисто процедурные вопросы. И такого рода положений в главном налоговом законе столько, что невольно напрашивается сравнение с Уголовно-процессуальным кодексом (к слову: и в НК, и в УПК закреплены понятия внесудебного допроса, выемки предметов и документов).

Вместе с тем, нормы эти не выстроены в целостную систему, мягко говоря.

Развитие налогового законодательства с технико-юридической точки зрения, вообще, напоминает рост кораллов, когда каждое последующее наслоение превращает всю конструкцию во всё более бесформенное образование. И конечно, это касается в равной степени как материально-правовых, так и процессуально-правовых норм, регулирующих налоговые отношения.

Так не будет ли лучше отделить одно от другого, с тем, чтобы навести порядок в налогово-правовых авгиевых конюшнях? Мне кажется, что в этом есть резон — хотя бы потому, что процессуальное нормотворчество имеет свои особенности по сравнению с нормотворчеством материальным.

Как известно из теории права, кодификация — это высшая форма систематизации, а система, как я уже написал выше, — это то, что очень необходимо для многих налоговых правовых институтов.

Навскидку, в новоявленный Налоговый процессуальный кодекс можно было бы включить и, одновременно, из нынешнего Налогового кодекса — изъять целиком всю главу «Налоговый контроль», положения о ценах и налогообложении, о контроле за сделками между взаимозависимыми лицами, о производстве по налоговым правонарушениям, о ведомственном (досудебном) обжаловании актов, действий и бездействия налоговых органов.

Разумеется, речь идет не о механическом перенесении в другой законодательный акт данных положений в том виде, в котором они сейчас закреплены в Налоговом кодексе, а о творческой и животворящей их переработке и развитии, с выстраиванием норм в логическую процессуально-правовую последовательность и систему.

Одновременно можно было бы устранить спорные и противоречивые моменты, которые заложены в нынешнем правовом регулировании, а также внести важные дополнения, которые позволили бы решить застарелые проблемы.

Наверное, многие скажут, что в таком нововведении более всего заинтересованы налогоплательщики, и в куда меньшей степени — налоговые органы (рыбка, как известно, лучше ловится в мутной воде), а поэтому мысли о нем, так и останутся в состоянии мечты.

Однако я верю в то, что мысль материальна, и при ее высказывании (а тем паче — при написании), она вполне может когда-то превратиться в реальный документ, который выведет и нормативное регулирование, и налоговые споры на новый уровень. Поэтому я, вполне возможно, к этой теме еще возвращусь и буду ее развивать в своих следующих публикациях.

Начать дискуссию

«Мои самозанятые»
Самозанятые

Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику

Сотрудничество с внештатниками — это всегда риск. Самозанятый не выполнил работы в срок, некачественно оказал услуги, не выдал чек — вот лишь часть проблем, с которыми может столкнуться заказчик. Обезопасить себя он может, только если подробно пропишет в договоре ответственность исполнителя в разных ситуациях. 

Ответственность самозанятого. Как правильно зафиксировать ее в договоре, и что это даст заказчику
6

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Не шутка: с 1 апреля подорожает пиво

Крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков предупредили ретейлеров о предстоящем подорожании своей продукции.

16
Наталия Лукина

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры

Начались выступления первых спикеров на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! О том, как исправить ошибки в уведомлениях, какие изменения произошли в РСВ, что проверять бухгалтерам, отвечающим за воинский учет, какие изменения нас ждут в 2024 году расскажем в нашем репортаже. Следите за обновлениями.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры
4
116

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Консалтинг Онлайн
Учет в медицине

Регистрация в личном кабинете ЕГИСЗ до 01.04.2024 или штраф 250 тысяч и потеря медицинской или фармацевтической лицензии

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — платформа Минздрава, которая создана, чтобы собирать, анализировать и хранить информацию от медицинских учреждений. Передавать данные в ЕГИСЗ должны все организации с фармацевтической и медицинской лицензией. 

Регистрация в личном кабинете ЕГИСЗ до 01.04.2024 или штраф 250 тысяч и потеря медицинской или фармацевтической лицензии
11
Законопроекты

Молодой специалист будет иметь право на льготы и при наличии опыта работы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке молодых специалистов, которая будет расширена.

21
Прием на работу

До нового тренинга от «Клерка» осталось всего 2 дня! Узнайте, какие документы будут нужны при приеме на работу в 2024 году

Разберитесь, как принять на работу сотрудника в 2024 году, а также какой нужен перечень документов и какие сдать отчеты о приеме на работу.

14

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Академия Eduson
Отчетность

ФНС не принимает отчет и присылает отказы? Рассказываем, что делать

Сдача отчетности в электронном виде стала обязательной для большинства организаций с 2022 года. Это должно было упростить и ускорить процесс взаимодействия с налоговыми органами, но на практике многие налогоплательщики столкнулись с проблемами и сложностями. 

ФНС не принимает отчет и присылает отказы? Рассказываем, что делать
20
Налоговые изменения 2024

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Собираем самое важное из конференции в этот пост. Внимательно следите за его обновлением. Все главное об изменениях в налогах, отчетности, воинском учете, проверках, кадрах и зарплате в 2024 году.

Прямая трансляция с IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
44
Нематериальные активы

Можно ли пересматривать срок полезного использования нематериальных активов

Бухгалтеры на конференции «Клерка» узнали, что будут считать нематериальными активами, как применять новый ФСБУ 14/2022 НМА и какие особенности нужно учесть в работе с ними.

Можно ли пересматривать срок полезного использования нематериальных активов
36
Сальдо ЕНС

Уменьшение налога на прибыль по уточненной декларации быстро не проведут

Если в декларации по налогу на прибыль аванс нарастающим итогом меньше, чем был начислен раньше и идет на уменьшение, то такое уменьшение проведут сразу. Но с уточненками это правило не работает.

38
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

❤️Началась IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала

Свершилось! Началась долгожданное событие IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Сегодня мы узнаем, как подготовиться к новым правилам, избежать налоговых проверок, предотвратить критические ошибки в отчетности.

❤️Началась IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Репортаж из зала
9
116
ФСБУ НМА

Как перейти на ФСБУ 14/2022: проводки

Перейти на применение ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» можно альтернативным способом по состоянию на 1 января первого года применения этого стандарта, то есть в межотчетный период.

Как перейти на ФСБУ 14/2022: проводки
41

Разборы законов

1 204
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Государственные ведомства

Бывших сотрудников ФНС и ГИБДД осудят за передачу взятки более 500 000 рублей

Чтобы уйти от наказания за налоговые нарушения, предприниматель решил передать начальнику отдела камеральных проверок 3 телефона и трое часов марки Apple на сумму 531 000 рублей.

1
73
Воинский учет

Эксперт по воинскому учету: если экономите на кадровом учете — это может дорого обойтись компании. Военкоматы хотят 500 пустых конвертов

Эдислава Красных на конференции «Клерка» поделилась конкретными случаями из своей практики взаимодействия с военкоматами. У работодателей требуют 500 пустых конвертов, а еще сотрудники военных комиссариатов могут не смотреть документы и сразу заявлять, что чего-то не хватает.

94
ФСБУ НМА

Капвложения для улучшения НМА подпадают под ФСБУ 26/2020

По ФСБУ 26/2020 капитальные вложения в нематериальные активы признают в бухучете при соблюдении ряда условий.

43
Маркировка товаров

Маркировку импортного алкоголя продлили еще на 2 года

Госдума приняла закон о продлении эксперимента по маркировке ввозимого в Россию алкоголя до 31 мая 2026 года.

34
Дмитрий Варкентин
НК РФ

Налоговый процессуальный кодекс: а почему бы и нет

Довольно давно мне пришла в голову мысль, что было бы очень неплохо для всеобщего блага и удобства, если бы появился закон под названием «Налоговый процессуальный кодекс».

21
Воинский учет

Какие проблемы работодателям приносит воинский учет и как их решить

Эксперт по воинскому учету предложила несколько путей решения кадровых проблем, от которых зависят отчеты работодателей в военкомат.

Какие проблемы работодателям приносит воинский учет и как их решить
90

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Воинский учет

Какие формы документов надо использовать для воинского учета

При ведении воинского учета надо использовать актуальные формы документов.

59

Интересные материалы

Моё дело
Декларация по налогу на прибыль

Как отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год: примеры и шаблоны

Цель любого бизнеса — получать прибыль, но никто не застрахован от убыточного результата. Рассказываем, как корректно отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год.

Как отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год: примеры и шаблоны
73