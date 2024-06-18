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Дмитрий Варкентин

Вечность пахнет нефтью…?

Вынесенная в заголовок фраза принадлежит авторству Егора Летова, о ее смысле можно полемизировать, но оставим это занятие литературным критикам, задавшись намного более прозаичным вопросом (но вполне в духе заголовка с учетом того, что жизненный цикл государства, в отличие от человеческого, намного более обращен в вечность).

Насколько бюджет РФ зависит в настоящее время от нефтегазовых доходов?

Обратившись к печатным материалам и видеоконтенту, может сложиться впечатление, что нефтегазовые доходы играют решающую роль в наполнении казны нашей страны. Повсеместно обсуждается, к примеру, вопрос о том, сколько денег бюджет заработал от продажи газа в Европу (в условиях санкций) в том году, и сколько в заработает в этом. Также можно встретить многочисленные очерки, посвященные переориентации нефтегазовой торговли на юго-восточную азию.

Так или иначе, такого рода публикациями подчеркивается безусловная зависимость РФ от соответствующих доходов.

То, что эта зависимость в принципе имеет место быть — для автора является несомненным, но так ли она безусловна, всеобъемлюща и критична для России на текущий момент времени, как это описывается в большинстве источников? Попробуем разобраться.

В сети имеется общедоступная информация Минфина об исполнении федерального бюджета в разные годы.  

Согласно этой информации, в 2013 году доходы федерального бюджета составили 13 триллионов рублей. При этом 50% (или 6,5 триллионов рублей) от этой цифры пришлось на нефтегазовый сектор.

В течение последующих десяти лет доходы федерального бюджета росли неуклонно, и в 2023 году они составили уже чуть больше 29 триллионов рублей (т.е. доходная часть бюджета за 10 лет выросла почти втрое). При этом доходы от нефтегазового сектора составили 8,8 триллионов рублей. Таким образом, нефтегазовые доходы выросли на 30-35%, а их доля в бюджете снизилась до менее чем 30%.

Я не экономист, но предполагаю, что при сравнении с доходами 10-летней давности было бы корректно брать в расчет инфляцию, которая по разным оценкам составила от 70 до 100% за этот период. Однако, даже если это сделать, соотношение нефтегазовых и остальных доходов бюджета сохранится.

Таким образом, надо констатировать, что существенный рост доходов бюджета в последнее десятилетие сам по себе почти никак не связан с нефтегазовыми поступлениями и факторами, их обусловливающими.

Так откуда же в бюджете такое количество денег, с учетом того, что за прошедшую десятилетку экономические показатели не были, мягко говоря, блестящими, финансово-экономическая политика была достаточно спорной, в 2020-2021 гг. сильно сказался ковид, а в 2022-2023 гг. уже имели место СВО и «санкции из ада»?

Ответ лежит на поверхности.

Основным источником поступления средств в казну являются налоги, следовательно, чем лучше функционирует система их сбора, тем большее количество денег там окажется.

Мне приходилось неоднократно слышать и читать, что налоговая система в России если не лучшая, то точно одна из лучших в мире, и стала она таковой как раз за последние 10—15 лет.

И безусловно, самым настоящим ее «отцом» является Михаил Мишустин. Который сейчас является главой Правительства, а в 2010-2020 годах возглавлял налоговую службу.

При этом надо отметить, что и до 2010 года он приложил руку к формированию фискального ведомства. Например, насколько я понимаю, именно он сыграл немалую роль в формировании современной системы регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна» (коим стало являться налоговое ведомство), которая зародилась еще в 2002 году, и значение которой сложно переоценить не только для взимания налогов, но и, в целом, для стабильного функционирования гражданского оборота и развития предпринимательской деятельности в стране. Также это послужило первым шагом в настоящей борьбе с фирмами-однодневками.

На посту руководителя налоговой службы он продолжил эту борьбу, и постепенно была отлажена система противодействия адресам массовой регистрации, номинальным участникам и директорам.

Также были внедрены автоматизированные системы сквозного прослеживания уплаты налога на добавленную стоимость, был наведен порядок в области возмещения этого налога, существенным образом были реформированы принципы и порядок как проведения налоговых проверок, так и предпроверочного анализа.

В то же время широкое развитие получили специальные налоговые режимы, которые позволили малому бизнесу вести свою деятельность абсолютно легально, вбелую платя налоги по доступным ставкам. Список можно продолжать, но, думаю, большинство самых основных моментов я перечислил.

Все эти меры привели к тому, что бизнес и, главное, его доходы, в основном, вышли из тени.

При всем при этом повышение эффективности налогового администрирования не сильно сказалось на экономических показателях. То есть нельзя, конечно, сказать, что экономика расцвела (ее показатели были и остаются достаточно скромными), но также нельзя сказать и того, что она ушла в рецессию.

Является ли налоговая система РФ идеальной? Безусловно, нет, и таковой она никогда не будет, потому что на этом свете вообще нет идеальных систем или явлений. Не буду здесь останавливаться на ее недостатках, их много, и, собственно, им во многом посвящено большинство статей в моем канале.

Может быть, кому-то покажется несколько странным, что налоговый адвокат написал столь комплиментарную статью про налоговое ведомство, которому он, вроде как, должен противодействовать. Но мне не кажется странным констатировать факты, а именно в этом и заключается вышеизложенное.

Значительность в денежном выражении налогового бремени всегда будет обусловливать как диаметрально противоположные интересы фискалов и налогоплательщиков, так и постоянную конфликтную ситуацию между ними.

В этой безостановочной борьбе противоположностей и заключается востребованность профессии налогового поверенного (адвоката). А развитие налоговой системы государства не умаляет ее значения, а, напротив, выводит ее на все более высокий уровень.

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