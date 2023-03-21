Налог на имущество организаций

ФНС разъясняет, как подать уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей по налогам на имущество организаций

Налоговики дали очередные разъяснения на типовые вопросы налогоплательщиков, в частности, когда надо сдать уведомления об «авансах» по имущественным налогам.

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ФНС разъясняет, как подать уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей по налогам на имущество организаций

Уведомления представляются, если законодательством предусмотрена уплата налогов, авансовых платежей по налогам до представления соответствующей налоговой декларации (расчета) либо если обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не установлена.

Для отчетных периодов 2023 года не установлена обязанность организации по представлению налоговых деклараций (расчетов) по налогам на имущество.

Следовательно, для учета совокупной обязанности по уплаченным авансовым платежам по таким налогам необходимо представить уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Представить уведомление в налоговый орган по месту учета нужно не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих авансовых платежей по этим налогам. Не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, авансы необходимо уплатить.

Отчетными периодами для организаций признаются:

  • по транспортному и земельному налогам – первый, второй и третий кварталы календарного года;

  • по налогу на имущество организаций – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (для плательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости – первый, второй и третий кварталы календарного года).

Необходимо учитывать, что согласно части 14 статьи 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ в течение 2023 года налогоплательщики могут продолжать перечислять налоги («авансы») не единым налоговым платежом, а по-старому, то есть отдельными платежками.

Такие платежки заменяют собой уведомления. Дополнительно сдавать уведомления не нужно.

На вопрос, требуется ли представлять уведомление об исчисленных суммах налога на имущество организаций за налоговый период 2022 года, уплаченных в 2023 году, если организация уже представила налоговую декларацию по этому налогу за налоговый период 2022 года, даны следующие разъяснения.

Уведомление используется для формирования совокупной обязанности, учитываемой на едином налоговом счете, со дня представления уведомления в налоговый орган, но не ранее наступления срока уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам и до дня представления налоговой декларации (расчета) по соответствующим налогам, авансовым платежам по налогам, указанным в уведомлении..

С учетом этого не требуется представлять уведомление об исчисленных суммах налога на имущество за 2022 год, уплаченных в 2023 году и указанных в ранее поданной налоговой декларации по данному налогу за тот же период.

Вадим Петров
Вадим Петров

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ФНС разъясняет, как подать уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей по налогам на имущество организаций

Налоговики дали очередные разъяснения на типовые вопросы налогоплательщиков, в частности, когда надо сдать уведомления об «авансах» по имущественным налогам.

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