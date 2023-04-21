ФНС сообщила о самых частых ошибках в 6‑НДФЛ за первый квартал.

До подачи 6-НДФЛ за первый квартал осталось меньше недели (крайний срок подачи - 25 апреля). Тем, кто еще неподал отчет, пригодится информация одного из региональных УФНС о том, какие ошибки в заполнении расчета налоговые агенты допускают чаще всего.

Напомним, что с первого квартала 2023 года расчеты 6 – НДФЛ необходимо представлять по обновленной форме.

Изменения в форму, порядок заполнения и электронный формат были внесены приказом ФНС от 29.09.22 № ЕД-7-11/881@.

Согласно тому же приказу, в новых строках 021-023 раздела 1 расчета за первый квартал должна указываться сумма НДФЛ, удержанная с 1 января по 22 марта.

Однако некоторые налоговые агенты указывают сумму удержания за период с 1 января по 31 марта.

Еще одна распространенная ошибка в данном разделе – бухгалтеры не отражают исчисленный и удержанный НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, выплаченной в январе 2023 года.

Напомним: декабрьская зарплата не попадает в расчет за I квартал 2023 года только в том случае, если сотрудники получили всю сумму (и первую, и вторую части) до Нового года. Если же вторая часть декабрьской зарплаты была выплачена в январе, то такую выплату нужно включить в форму 6-НДФЛ за I квартал.

Другой распространенной ошибкой является неправильное заполнение поля «Код ОКТМО» на титульном листе 6-НДФЛ. Налоговые органы напоминают, что по каждому ОКТМО должен быть заполнен отдельный расчет 6-НДФЛ. Если у организации есть обособленное подразделение в другом муниципальном образовании, она должна составить отдельно расчет по головной организации и расчет по «обособке».

Встречаются ошибки и в разделе 2 расчета 6-НДФЛ. Так, чиновники отмечают, что строки 115, 121, 142 этого раздела нужно заполнять только при наличии высококвалифицированных иностранных специалистов и выплат в их пользу. Отражать здесь выплаты «обычным» иностранным работникам не нужно.

Статус высококвалифицированного специалиста определен статьей 13.2 закона от 25.07.02 № 115-ФЗ (так же по теме см. «Что изменилось в НДФЛ с 2023 года.»).

Также налоговики напоминают про сроки предоставления расчета в 2023 году (с учетом нерабочих дней):