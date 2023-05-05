Как импортёры должны оплачивать косвенные налоги. Разъяснения ФНС

Раньше уплату косвенных налогов подтверждали не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления от предпринимателя. Налоговая должна была проставить отметку о том, что налоги уплачены.
Порядок подтверждения изменился.
Из-за перехода на единый налоговый платёж НДС и акцизы на импортные товары из стран ЕАЭС считаются уплаченными не ранее 20 числа месяца — когда деньги поступают на единый налоговый счёт.
Теперь ФНС будет проставлять отметку об уплате сразу после того, как на единый налоговый счёт (ЕНС) поступят суммы, которые пойдут в счёт уплаты косвенных налогов.
Если заявление подано раньше чем за 10 дней или в день уплаты НДС и акцизов, налоговая должна подтвердить оплату не позднее следующего дня.
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