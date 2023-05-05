Как импортёры должны оплачивать косвенные налоги. Разъяснения ФНС

ФНС разъяснила, как налоговики будут подтверждать уплату НДС и акцизов на товары, ввезённые из стран ЕАЭС. Разберем письмо чиновников.

Раньше уплату косвенных налогов подтверждали не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления от предпринимателя. Налоговая должна была проставить отметку о том, что налоги уплачены.

Порядок подтверждения изменился.

Из-за перехода на единый налоговый платёж НДС и акцизы на импортные товары из стран ЕАЭС считаются уплаченными не ранее 20 числа месяца — когда деньги поступают на единый налоговый счёт.

Теперь ФНС будет проставлять отметку об уплате сразу после того, как на единый налоговый счёт (ЕНС) поступят суммы, которые пойдут в счёт уплаты косвенных налогов.

Если заявление подано раньше чем за 10 дней или в день уплаты НДС и акцизов, налоговая должна подтвердить оплату не позднее следующего дня.