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Вадим Петров
НДС

Как импортёры должны оплачивать косвенные налоги. Разъяснения ФНС

ФНС разъяснила, как налоговики будут подтверждать уплату НДС и акцизов на товары, ввезённые из стран ЕАЭС. Разберем письмо чиновников.
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Как импортёры должны оплачивать косвенные налоги. Разъяснения ФНС
ФНС: импортёры смогут оплачивать косвенные налоги позже.

Раньше уплату косвенных налогов подтверждали не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления от предпринимателя. Налоговая должна была проставить отметку о том, что налоги уплачены.

Порядок подтверждения изменился.

Из-за перехода на единый налоговый платёж НДС и акцизы на импортные товары из стран ЕАЭС считаются уплаченными не ранее 20 числа месяца — когда деньги поступают на единый налоговый счёт.

Теперь ФНС будет проставлять отметку об уплате сразу после того, как на единый налоговый счёт (ЕНС) поступят суммы, которые пойдут в счёт уплаты косвенных налогов.

Если заявление подано раньше чем за 10 дней или в день уплаты НДС и акцизов, налоговая должна подтвердить оплату не позднее следующего дня.

Вадим Петров

Вадим Петров

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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