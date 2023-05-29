НДФЛ без очереди. Закон о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные бюджеты подписан

Президент Владимир Путин подписал закон о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как поясняли авторы инициативы, основным источником налоговых доходов консолидированных региональных бюджетов в большинстве регионов является НДФЛ. С 1 января 2023 года в России действовал механизм, когда все налоги зачислялись на специальный счет в казначействе, а налоговики распределяли их по бюджетам. Как отмечается в сопроводительных документах, первый квартал года показал, что в региональных бюджетах из-за этого образовывается кассовый разрыв.

Принятый закон для обеспечения более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты меняет последовательность при определении принадлежности сумм перечисленных денежных средств: НДФЛ зачисляется в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке.

Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу со дня опубликования.