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Декларация по НДС

Новая форма декларации по косвенному НДС с августа 2023 года. Как заполнять

Приказом от 12.04.2023 № ЕД-7-3/238@ ФНС скорректировала форму декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам), которую сдают импортеры товаров из ЕАЭС.
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Новая форма декларации по косвенному НДС с августа 2023 года. Как заполнять
Новая форма декларации по косвенному НДС с августа 2023 года.

Согласно приказу ФНС от 12.04.2023 № ЕД-7-3/238@ в декларации появились:

  • в разделе 1 новая строка 050 «Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет резидентом СЭЗ в отношении товаров, импортированных на территорию СЭЗ»:

  • новый раздел 1.1 «Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет в отношении товаров, импортированных резидентом СЭЗ на территорию СЭЗ с территории государства — члена ЕАЭС»:

Обновления вступят в силу по истечении 2 месяцев со дня опубликования (приказ опубликован 13 июня), то есть с 13 августа 2023 года и должны применяться с представления отчетности за август 2023 года.

Так же обновленная форма декларации учитывает Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, ратифицированный Федеральным законом от 01.05.2022 № 117-ФЗ.

Вадим Петров

Вадим Петров

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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