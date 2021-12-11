Жалостливое ходатайство о помиловании в налоговую инспекцию

Когда ничего не помогает, когда тебя не слышат, когда тебе присылают требование об уплате налогов, то можно перейти на альтернативный язык

Ой, ты, гой еси, добрый молодец!

Да здрава буди, красна девица! 👩‍🦱

💁‍♀️ Когда ничего не помогает, когда тебя не слышат, когда тебе присылают требование об уплате налогов, то можно перейти на альтернативный язык.

Вдруг, это умаслит смягчит праведный пыл налогового инспектора, который требует уплатить мзду в государственную казну. 😠

Не знаю, было ли реально отправлено данное письмо в инспекцию, текст найден на просторах интернета...

✍️ На практике иногда приходится переходить на подобные письмена.

Особенно, при составлении ходатайств о снижении штрафов.

👉 Ибо данный стиль написания задевает глубинные струны души мытарей, и они милостиво идут на попятную. 👍