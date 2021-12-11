Продажа единственного жилья: когда будет налог?

Может ли оно иметь данный статус, если продаем в течение года две квартиры?

Цитата из переписки:

"Мне риэлтор сказал, что если продаешь две квартиры, то в декларации они не могут быть единственным жильем."

💁‍♀️ Забегая вперед скажу, что может быть по-разному...

Обратимся к первоисточнику. 📄

Ст. 217.1, в которой указывается, какие объекты могут иметь льготный срок владения в 3 года:

в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в настоящем подпункте - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

Таким образом, не имеет значения, сколько было продано квартир в течение года. Важен факт, что на момент перехода права собственности квартира была единственной, а значит имеет льготный срок владения.

🙂👉 Давайте на примере.

Гражданин Задвойский (холост, без детей) имеет две квартиры.

Первую купил в 2020 году, вторую в 2022. Срок владения для каждой составляет 5 лет.

В течение 2024 года планирует продать оба объекта.

✔️ Как выгоднее провести сделки?

1️⃣ В начале продаем квартиру с мЕньшим сроком владения (от 2022 года). Здесь срок не выдержан, поэтому считаем налоги, используя цифры и секретные фишки оптимизации.

2️⃣ Теперь можно продать вторую квартиру (от 2020 года). Согласно ст.217.1 на момент перехода права собственности она будет единственной.

Т.к. срок ее владения составляет более 3-х лет, то налога в данном случае не будет. И данную продажу можно даже не показывать в декларации.

Для отчетности достаточно будет написать письмо в ФНС, указав, что продано единственное жилье. 👍

✔️ Что будет, если поменять порядок сделок? А в этом случае риэлтор окажется прав: ни одна из квартир не будет единственной! 🤷‍♀️

1️⃣ Продаем квартиру, купленную в 2020 году. Жилье не единственное, т.к. в собственности на момент продажи есть другой жилой объект. Для освобождения от налога срок в 5 лет не выдержан, поэтому считаем налоги.

2️⃣ Теперь продаем квартиру сроком покупки от 2022 года. На момент продажи - она единственная. При этом срок владения составляет 2 года, а это значит, что налог тоже будет! 😢

✔️ Есть ли еще вариант продажи? Да, и он тоже, к сожалению, будет не в пользу продавца. 💰

Можно продать обе квартиры в один день. 🤔

Даже если будем использовать первый вариант, т.е. утром продадим квартиру 2022 года, а после обеда - 2020 года, в этом случае налоговая откажет в статусе единственной для второй сделки.

Увы, в НК прописана "дата государственной регистрации", но нет возможности учитывать еще и время. 🤷‍♀️

Как вам такой разбор? 🔥

Вроде, простая ситуация, а сколько возможных вариантов развития событий и дальнейших налоговых последствий. ☝️

💁‍♀️ Вот почему я всегда настаиваю на важности консультации ПЕРЕД сделкой. Ведь в этом случае есть возможность что-то поменять в стратегии и сэкономить серьезные суммы на налогах.

Которые 💯 в несколько раз окупят стоимость консультации.

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✍️ Остались ли вопросы по данному разбору? Все ли понятно?

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