Продажа единственного жилья: когда будет налог?

Может ли оно иметь данный статус, если продаем в течение года две квартиры?
Цитата из переписки:
"Мне риэлтор сказал, что если продаешь две квартиры, то в декларации они не могут быть единственным жильем."
💁♀️ Забегая вперед скажу, что может быть по-разному...
Обратимся к первоисточнику. 📄
Ст. 217.1, в которой указывается, какие объекты могут иметь льготный срок владения в 3 года:
в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в настоящем подпункте - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).
Таким образом, не имеет значения, сколько было продано квартир в течение года. Важен факт, что на момент перехода права собственности квартира была единственной, а значит имеет льготный срок владения.
🙂👉 Давайте на примере.
Гражданин Задвойский (холост, без детей) имеет две квартиры.
Первую купил в 2020 году, вторую в 2022. Срок владения для каждой составляет 5 лет.
В течение 2024 года планирует продать оба объекта.
✔️ Как выгоднее провести сделки?
1️⃣ В начале продаем квартиру с мЕньшим сроком владения (от 2022 года). Здесь срок не выдержан, поэтому считаем налоги, используя цифры и секретные фишки оптимизации.
2️⃣ Теперь можно продать вторую квартиру (от 2020 года). Согласно ст.217.1 на момент перехода права собственности она будет единственной.
Т.к. срок ее владения составляет более 3-х лет, то налога в данном случае не будет. И данную продажу можно даже не показывать в декларации.
Для отчетности достаточно будет написать письмо в ФНС, указав, что продано единственное жилье. 👍
✔️ Что будет, если поменять порядок сделок? А в этом случае риэлтор окажется прав: ни одна из квартир не будет единственной! 🤷♀️
1️⃣ Продаем квартиру, купленную в 2020 году. Жилье не единственное, т.к. в собственности на момент продажи есть другой жилой объект. Для освобождения от налога срок в 5 лет не выдержан, поэтому считаем налоги.
2️⃣ Теперь продаем квартиру сроком покупки от 2022 года. На момент продажи - она единственная. При этом срок владения составляет 2 года, а это значит, что налог тоже будет! 😢
✔️ Есть ли еще вариант продажи? Да, и он тоже, к сожалению, будет не в пользу продавца. 💰
Можно продать обе квартиры в один день. 🤔
Даже если будем использовать первый вариант, т.е. утром продадим квартиру 2022 года, а после обеда - 2020 года, в этом случае налоговая откажет в статусе единственной для второй сделки.
Увы, в НК прописана "дата государственной регистрации", но нет возможности учитывать еще и время. 🤷♀️
Как вам такой разбор? 🔥
Вроде, простая ситуация, а сколько возможных вариантов развития событий и дальнейших налоговых последствий. ☝️
💁♀️ Вот почему я всегда настаиваю на важности консультации ПЕРЕД сделкой. Ведь в этом случае есть возможность что-то поменять в стратегии и сэкономить серьезные суммы на налогах.
Которые 💯 в несколько раз окупят стоимость консультации.
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✍️ Остались ли вопросы по данному разбору? Все ли понятно?
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