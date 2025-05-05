🏠 София Ротару продала квартиру в Москве и...

... послушала советы своего юриста, который не является налоговым консультантом.

В эфире рубрика #нп_налоговыйпатруль

💁‍♀️ НП — это не только «Налог Просто» и Наталья Пенькова, но ещё и Налоговый Патруль.

В этой рубрике разбираю интересные посты и публикации, неожиданные и спорные новости из мира налогов.

Сегодня новости шоу-бизнеса. 🎙

👉 Продажа квартиры (так пишут в СМИ) была за 65 млн.руб.

Ранее эту квартиру ей подарил мэр Москвы Юрий Лужков.