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Наталья Пенькова
Налог на имущество физических лиц

София Ротару продала квартиру в Москве и...

София Ротару продала квартиру в Москве и... послушала советы своего юриста, который не является налоговым консультантом.

🏠 София Ротару продала квартиру в Москве и...

... послушала советы своего юриста, который не является налоговым консультантом.

В эфире рубрика #нп_налоговыйпатруль

💁‍♀️ НП — это не только «Налог Просто» и Наталья Пенькова, но ещё и Налоговый Патруль.

В этой рубрике разбираю интересные посты и публикации, неожиданные и спорные новости из мира налогов.

Сегодня новости шоу-бизнеса. 🎙

👉 Продажа квартиры (так пишут в СМИ) была за 65 млн.руб.

Ранее эту квартиру ей подарил мэр Москвы Юрий Лужков.

Какой налог мог бы быть?

🔵19.5 млн

🔵8.32 млн

🔵9.552 млн.

🔵0 руб.

И чем обернулась ошибка юриста?

Зная о налоге в 30% для нерезидентов РФ, было решено пойти по привычной "схеме": подарить квартиру сыну, который является российским резидентом. И далее уже сын продал жилье.

🤑 Какие расходы в этом случае возможны, чтобы уменьшить налог?

Расходов дарителя нет, т.к. данная квартира не покупалась певицей.

Можно применить только 1 млн. С остальной суммы платится налог.

Причем НДФЛ рассчитывается с учетом прогрессивной ставки налогообложения 13%-15%, которая действует для сделок , начиная с 2025 года.

Это, конечно, меньше, чем 30% для нерезидента. 🙃

Однако... почему-то никто не подсказал, что в данной ситуации хозяйка (до дарения квартиры сыну) могла использовать срок владения для освобождения от уплаты налога.

Несмотря на то, что известная певица является нерезидентом РФ, срок владения жильем составляет более 5 лет. А значит действует освобождение от налога на территории России.

P.S. Проверяйте ответы НЕпрофильных налоговых юристов!!!

Это все равно, что доверить операцию на сердце участковому терапевту.

Доверяйте опытным налоговым консультантам.

🧮 Сами попробовали рассчитать налог? Какая сумма к уплате получается?

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Информации об авторе

Наталья Пенькова

Наталья Пенькова

налоговый консультант в Самозанятая

1 подписчик 8 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Евгения
    Главный бухгалтер

    Добрый день!
    Сразу подумала, что срок владения недвижимостью превысил 5 лет, имея в виду то, что квартира была подарена Лужковым.
    Это так элементарно, что не укладывается в голове, как юрист об этом не знал.