🏠 София Ротару продала квартиру в Москве и...
... послушала советы своего юриста, который не является налоговым консультантом.
В эфире рубрика #нп_налоговыйпатруль
💁♀️ НП — это не только «Налог Просто» и Наталья Пенькова, но ещё и Налоговый Патруль.
В этой рубрике разбираю интересные посты и публикации, неожиданные и спорные новости из мира налогов.
Сегодня новости шоу-бизнеса. 🎙
👉 Продажа квартиры (так пишут в СМИ) была за 65 млн.руб.
Ранее эту квартиру ей подарил мэр Москвы Юрий Лужков.
Какой налог мог бы быть?
🔵19.5 млн
🔵8.32 млн
🔵9.552 млн.
🔵0 руб.
И чем обернулась ошибка юриста?
Зная о налоге в 30% для нерезидентов РФ, было решено пойти по привычной "схеме": подарить квартиру сыну, который является российским резидентом. И далее уже сын продал жилье.
🤑 Какие расходы в этом случае возможны, чтобы уменьшить налог?
Расходов дарителя нет, т.к. данная квартира не покупалась певицей.
Можно применить только 1 млн. С остальной суммы платится налог.
Причем НДФЛ рассчитывается с учетом прогрессивной ставки налогообложения 13%-15%, которая действует для сделок , начиная с 2025 года.
Это, конечно, меньше, чем 30% для нерезидента. 🙃
Однако... почему-то никто не подсказал, что в данной ситуации хозяйка (до дарения квартиры сыну) могла использовать срок владения для освобождения от уплаты налога.
Несмотря на то, что известная певица является нерезидентом РФ, срок владения жильем составляет более 5 лет. А значит действует освобождение от налога на территории России.
P.S. Проверяйте ответы НЕпрофильных налоговых юристов!!!
Это все равно, что доверить операцию на сердце участковому терапевту.
Доверяйте опытным налоговым консультантам.
🧮 Сами попробовали рассчитать налог? Какая сумма к уплате получается?
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Комментарии2
Добрый день!
Сразу подумала, что срок владения недвижимостью превысил 5 лет, имея в виду то, что квартира была подарена Лужковым.
Это так элементарно, что не укладывается в голове, как юрист об этом не знал.
Вот это и боль, что элементарных вещей можно не знать по налогам.
При этом в своей сфере юрист может быть реально крутой. Просто берется не за свое дело, считая, что в налогах все просто.