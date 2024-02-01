Самозанятые. Как распознать подмену

Скользкая тема, мы много говорим отрос, какие критерии являются основными для возможных доначислений со стороны фискалов.

А именно:

Самозанятые оказывают услуги только одной компании и не имеют других источников дохода, что называется «моноклиентством».

Договоры со всеми самозанятыми имеют типовую форму, в которых услуги должны оказываться в соответствии с расписанием.

Регистрация самозанятых лиц производится непосредственно перед заключением договоров с организацией.

Функции, выполняемые самозанятыми, относятся к виду деятельности компании, для осуществления которой нужен соответствующий штат работников.

Количество самозанятых превышает штатную численность компании.

Клиенты оплачивают услуги, но компания выплачивает самозанятым на регулярной основе.

Организация предоставляет все условия для оказания услуг самозанятыми.

Самозанятые работают с клиентами компании в установленное время и не несут расходов, связанных с оказанием услуг.

Самозанятые участвуют в непрерывном процессе работы под контролем компании.

Акты приемки услуг не содержат информации о выполненных работах или услугах.

И, хотя каждый из этих пунктов можно обосновать и более того, они встречаются в реальном ведении дел, тем не менее, совокупно 2 и более совпадения и стоит задуматься.