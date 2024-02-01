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Что относится к дивидендам? О чем говорит кодекс

Что, исходя из правовой нормы, относится к дивидендам для налоговых правоотношений.
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Закон об ООО, в отличие от закона об АО не использует понятие «дивиденды», а применяет термин «распределение прибыли». Но для налоговых правоотношений распределение прибыли ООО также считается дивидендом (п.1 ст. 43 НК). Да-да, именно так, обывательски мы употребляем не совсем верный термин🤗

Согласно пункту 1 статьи 43 НК дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном капитале этой организации.

То есть с точки зрения налогообложения распределение прибыли ООО признается дивидендом, так же как и выплата дивидендов по акциям АО.

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