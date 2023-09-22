Работа в ночное время. Как оформлять ночные смены. С примерами

Ночные часы работы согласно ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса включают в себя период с 22:00 до 06:00. Трудовая деятельность в это время считается работой в ночное время. Как оформить и оплатить такую работу?

Работой в ночное время считается работа в период с 22.00 до 06.00 часов.

Согласно Трудовому законодательству, длительность рабочего дня ночью уменьшается на один час без необходимости его отрабатывать в будущем.

Оплата труда за ночное время

Законодательство предусматривает доплату за ночные часы в размере не менее 20% от часовой ставки работника. Работодатель может устанавливать ставку выше с помощью внутренних документов или в рамках коллективного договора. Ниже этого предела устанавливать доплату нельзя.

Получается, что минимальная месячная доплата за ночное время = часовая ставка* 20% *кол-во отработанных часов.

Подсчет ночных часов ведется также, как дневных, в табеле учета рабочего времени. Для ночной смены используется буквенное обозначение «Н».

В оклад сотрудника не включается вознаграждение за ночные смены. Оно только возмещает неудобства сотрудника, вызванные работой в ненормированном графике.

Примеры расчета ночного времени

Расчет доплаты за ночное время у сотрудника, который получает фиксированный оклад, производится исходя из почасовой ставки.

Найти часовую ставку можно, если месячный оклад разделить на количество рабочих часов производственного календаря соответствующего месяца.

Например, у оператора заправочной станции оклад 20000. В марте 2023 он отработал полностью весь месяц, в том числе 7 ночных часов. Количество рабочих часов в марте по производственному календарю = 175.

Часовая ставка: 20000/175=114.29. Доплата за 1 час: 114.29*20%=22.86. Доплата за ночные часы: 22.86*7=160.02. Заработная плата оператора в марте будет 20160.02 (20000+160.02).

Каждый месяц часовая ставка будет разной, так как количество рабочих часов в каждом месяце отличается.

Когда в организации применяется суммированный учете рабочего времени и учетный период является год, то применяется другой порядок расчета – исходя из годового оклада.

Найти часовую ставку при стандартной рабочей неделе (40ч) можно, если годовой оклад разделить на 1973ч (количество рабочих часов за год по производственному календарю 2023).

В нашем примере: 240000/1973=121,64 — часовая ставка оператора. Доплата за ночные часы: 121,64*20%=24,33-доплата за 1 час.

24,33*7=170,31-доплата за 7 часов. Его зарплата за март будет 20170,31₽.

Ответственность за нарушение

Трудовая инспекция тщательно следит за соблюдением норм при оформлении работ в ночное время.

За нарушение правил или отсутствие каких-либо документов компания может быть привлечена к административной ответственности.

Чаще всего это штрафы: от 1000₽ до 130.000₽ в зависимости от тяжести правонарушения и размера предприятия.

Как документально оформить работу в ночное время

Сотрудники вправе отказаться от работы в ночное время.

Однако для того, чтобы работник вышел в ночную смену необходимо:

получить медицинское заключении об отсутствии противопоказаний к ночной работе;

ознакомить под роспись сотрудника с правом отказаться;

взять письменное согласие в случае его готовности выйти.

Для выполнения ночной работы сотрудниками единоразово, лучше всего оформить приказ с соответствующей формулировкой.

Вывести на ночную работу категории сотрудников, которые отказываются, можно только после их уведомления, с указанием обоснованных причин. Оформляется уведомление в письменном виде, не менее чем за 2 мес. Если сотрудник ознакомился и согласился выйти в ночную смену, необходимо сделать отметку о согласии в уведомлении или оформить это отдельным документом.