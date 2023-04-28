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Семейный кодекс

Расторжение брака и раздел имущества. Или когда надо было подстелить соломку

Рассказ о том, что в браке полно обязанностей, но бывает мало прав. И о том, как иногда приходится бороться за свои интересы с некогда любимым человеком. Доказывать в суде, что ты не верблюд и вызывать полицию, чтобы сохранить остатки имущества.
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Расторжение брака и раздел имущества. Или когда надо было подстелить соломку

Нельзя злить женщин, плохо может кончиться. Но есть женщины, которых и злить не надо. Все равно все плохо кончится. Здесь совет только один, бесполезный: «Раньше думать надо было, до того когда жениться решил!» Но задним умом и я мудрец, впрочем, все с самого начала.

Ольга познакомилась с Николаем пять лет назад. Сыграли свадьбу. Родители мужа подарили деньги на первоначальный взнос по ипотеке, половину стоимости квартиры. Правильно подарили, заключили с сыном договор и перевели деньги безналом покупателю. В договоре ипотеки этот подарок был указан. Один за другим, родились двое детей. За счет материнского капитала закрыли ипотеку. А вот дальше все пошло вкривь и вкось.

Началось с того, что мужчина обратил внимание, что семья живет только на доходы мужа. Ольга зарабатывала не меньше, но ее доходы просто пропадали в никуда. Попытка поговорить и обсудить закончилась скандалом. Еще через полгода жена забрала детей и ушла из дому, заявив, что начала строить новую жизнь с другим мужчиной.

Прошло еще полгода, Ольга подала на развод и на раздел квартиры. И все бы хорошо, только она предъявила судебный приказ на алименты, который получила три года назад, когда Николай еще считал себя счастливым семьянином. Про приказ он ничего не знал. Вы понимаете, женщина начала готовиться к разводу еще тогда. Жила на деньги мужа, свои прятала и копила долг по алиментам. За это время накопился огромный долг. Вот тут то, мужчина и понял, что нуждается в юристе.

Первым делом отменили приказ об алиментах. Не то, чтобы против содержания детей, просто за какой период, лучше разобраться в судебном споре. Когда жена ушла, Николай начал переводить ей ежемесячно сумму на содержание детей. А до этого все расходы семьи, в том числе и детей, вообще происходили только из его кармана. Поэтому сколько теперь он должен, будем устанавливать в суде.

При встрече Ольга прямо и заявила, что муж должен отказаться от квартиры. Она считала, что поскольку в квартиру вложен материнский капитал, то половина должна принадлежать детям, а свою четверть мужчина должен отдать в счет долга за алименты. Хитрый расчет, но у нас своя математика. Подали встречный иск о признании одной второй личной собственностью мужа. Вторую половину поделили между супругами и детьми с учетом доли материнского капитала. На долю мужа пришлось, чуть меньше трех четвертей. Суд во второй инстанции эти требования поддержал.

Чашки ложки не делили, поскольку Ольга забрала все самое ценное когда ушла. Для нормальной жизни пришлось обстановку покупать заново. Я предупредил Николая, что женщина имеет все права на пользование квартирой, значит, в любой момент сможет заходить в нее. Так и произошло.

Вчера Николай позвонил и рассказал, что пока он был на работе, Ольга проникла в квартиру и вывезла совсем все имущество, оставив голые стены. Я прокомментировал, что это уже не гражданский спор, а уголовное преступление, поэтому разбираться должна полиция. Вызывал ее мужчина или нет, я не знаю, но мне кажется, что нет.

Решать что делать, конечно, ему, но язык так и чешется, дать бесполезный, запоздалый совет: «Куда глядел, когда жену выбирал!»

Спасибо, что читаете меня, помните про комментарии, без них и писать тоскливо.

flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

10 подписчиков

Комментарии

6
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 10 часов назад

    alex

    "куда глядел?" деморежим называется, распознать сложно, но с годами мог бы понять что за бабенка.

    ошибка №1 - пошел в загс.

    ошибка №2 - доверять семейный бюджет бабе нельзя.

    пусть копит на тест днк.

    5/8 смог сохранить благодаря продуманным родителям, не выгонят на теплотрассу.

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 9 часов назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      типичный мужской шовинизм!

      • Логотип biyabem775
        biyabem775 8 часов назад

        alex

        типичный мужской шовинизм!

        это надо у чатГПТ- ботика спросить

        является ли недоверие женскому полу и возможно наивное ожидание верности супруги шовинизмом.

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 9 часов назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      доверять семейный бюджет бабе нельзя.

      да ей даже ключи от квартиры доверить нельзя!

  • Логотип natalia092006
    natalia092006 9 часов назад

    какие алименты  и приказ три года, если они тогда еще женаты были...Не поняла

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 8 часов назад

    alex

    приказ можно и отменить.

    желательно бы вообще заочное приказное производство отменить в ГПК.

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Docrobot
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