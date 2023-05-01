Раздел подарков при разводе. Сложное дело

Как быть с подарками? Этот вопрос волнует многие пары, когда дело доходит до развода. В этой истории камнем преткновения стал чайный сервис, подаренные молодоженам на свадьбу.

Особенно волнительный на свадьбе для гостя момент, это подарок подарить. Здесь важно правильно подобрать время и произнести трогательное поздравление. Тогда и на подарке сэкономить можно.

Небольшую его стоимость, важностью слов и эмоциональностью момента компенсировать. Но самое важное, все это на видеозапись запечатлеть и для потомков сохранить. Или для суда.

Маше на свадьбу родня чайный сервиз подарила. Есть видео, где тетка с дядькой прямо и торжественно заявляют: «Дорогие Маша и Вася!...» Слышали? Дорогие! Значит, подарок сделан и мужу и жене! Имущество совместное.

Маша любитель чайных церемоний, сервиз сразу к себе в студию йоги отнесла. Она преподавателем там трудилась. Все равно Вася чай не пьет, только алкоголь и исключительно из рюмок. Причем с того самого дня как этот сервис и подарили. Вернее со свадьбы.

Начался развод! Суд идет, молодожены, уже бывшие, имущество делят. Вот тут-то до сервиза и дошло!

Протрезвевший по случаю Вася, заявил: «Хочу половину сервиза! Я может быть сторона в этом деле потерпевшая, я потому и алкоголь употреблять начал, что чай пить не из чего! И вообще, какого рожна, она общее имущество из дому вынесла!»

И видео в качестве доказательства.

Но вот в чем загвоздка, приглашенный в суд дядька, пояснил, что привез подарок за день до свадьбы и передал в руки невесты.

Любой юрист скажет, что чайный сервиз вещь простая и право собственности на него переходит в момент передачи от старого собственника новому.

Значит, посуда была подарена девушке еще до свадьбы поэтому вещь личная и разделу не подлежит. А слова на свадьбе под видеозапись, не более чем слова, к тому времени родственник уже прекратил право собственности на вещь и не мог ей распоряжаться.

Но жена этого родственника подтвердила, что покупали этот сервиз для подарка именно молодоженам.

А мужу она поручила, привезти его заранее в дом невесты, чтобы потом в суете не разбить. Но дарить не поручала, это должно было произойти на банкете.

Коллеги юристы не дадут соврать, сделка считается заключенной и имеет место, если соблюдены все существенные условия. Для дарения это предмет, стороны и воля сторон.

Так вот, предмет сделки, как и воля сторон на безвозмездную передачу в собственность одаряемых, соблюдены именно на свадьбе были, стороны сделки определились там же. Значит, сделка заключена в браке и подарок общий.

Долго суд шел. Свидетелей опрашивали, адвокатов слушали. Если адвокаты любят свое дело, то их речь слушать одно удовольствие. А те и рады стараться, тем более что гонорары не маленькие отрабатывать надо. Еще бы, процесс то не из простых получился.

Знаете, что в этой истории самое важное?

Сервиз тот, за 2742 рубля те родственники купили. И ни копейкой больше.

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