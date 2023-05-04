Открытие счета ребенку для алиментов. Можно так сделать?

Многих отцов тревожит мысль, что выплачиваемые на детей деньги, мамы тратят на себя. Можно ли открыть ребенку счет для перечисления алиментов, если есть подозрения, что выплаты используются не по целевому назначению.

Да! Счет для ребенка открыть можно, только перечисления не будут называться алиментами и да, их даже не обязательно делать ежемесячно.

Классно да? Только есть один важный момент.

От обязанности ежемесячно платить алименты, это действие не освобождает.

Понимаете? Открыть счет можно, но алименты придется платить так, как они установлены судом. Изменить порядок выплаты может только суд.

Но он не разрешит, так как законом подобная форма выплат, устанавливаемая именно судом, не предусмотрена.

Подождите опускать руки, это всего лишь значит, что в суде такого не добиться.

Но вот если договориться, то да. СК такую форму выплаты называет: «Иной способ, относительно которого достигнуто соглашение».

Обратите внимание! Здесь ключевое условие: «достигнуто соглашение» Да еще обязательно в нотариально заверенной письменной форме. Иначе не достигнуто.

Счет вместо алиментов:

1. Договариваетесь с получателем алиментов.

2. Идете к нотариусу и оформляете соглашение, в котором оговариваете, что судом установленные алименты взыскатель обязуется прекратить в связи с достигнутым соглашением, путем подачи в суд соответствующего заявления.

3. Подаете в суд заявление о прекращении взыскания алиментов в связи с соглашением.

Вот только я таких соглашений в своей практике не встречал.

Многих отцов тревожит мысль, что выплачиваемые на детей деньги, мамы тратят на себя. Я в этом ничего плохого не вижу, главное, чтобы ребенок был сыт, одет и обут.

А вот если эти условия нарушены, тогда бегом в суд, защищать права ребенка на достойное содержание. В такой логике, отчет мамы о потраченных средствах на ребенка, не предусмотрен.

Кстати, алименты не только с отцов взыскивают, но и с матерей, только с подобной идеей ни одна женщина ко мне еще не обращалась. Даже не буду гадать почему.

Но вернемся к счету. Если нет нотариального соглашения, открытие такого счета, будет дополнительная поддержка ребенка, но никак не замена ежемесячных выплат на содержание.

Все кто мне не верил и пытались доказать обратное, в итоге оказывались должниками, а их разговоры про справедливость были не более чем слова.

Наверное, вся проблематика вопроса скрыта в одной фразе, где кушать ребенок хочет здесь и сейчас. При том, что кормить дитя, святая обязанность и мамы и папы. До восемнадцати лет.

А дальше если захочет иметь счет, сам откроет, заработает и накопит. А вы его этому своевременно научите. Тогда и баланс интересов будет соблюден.