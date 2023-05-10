Как суды квартиру делили. Интересный пример судебного спора

Рассказываю интересный пример судебного спора по вопросу права собственности квартиры, приобретенной одним из супругов незадолго до брака, но зарегистрированной Росреестром вскоре после бракозаключения.

Однажды мужик квартиру в Крыму купил. В рассрочку на 5 лет. Конечно, взнос заплатил первоначальный, но главное не это, а то, что через десять дней мужик женился. А еще через пять дней, Росреестр ему право собственности на квартиру зарегистрировал.

Прожили два года. А потом как водится, развелись. Как-то жена, к тому моменту уже бывшая, говорит:

— Давай муж мой, уже бывший, квартиру делить! Моих, там 2/3 доли!

— С какого такого перепугу? — удивился мужчина.

— А с того, что: во-первых, право собственности зарегистрировали, когда мы в браке уже были, во-вторых, рассрочку мы совместными деньгами оплачивали, в-третьих, со мной ребенок остается.

В общем, до суда дошли. Суд сказал: «Раз договор до брака заключен, значит, квартира совместной не является!». И отказал женщине, но не просто так, а именем Российской Федерации.

Женщина человек упорный. Вот и наша, не сдалась и в апелляцию пошла. И ведь не зря пошла, победила!

Суд второй инстанции так и сказал, мол, если право собственности после брака зарегистрировано, то значит в браке и куплено. Тем более, и платили за квартиру общими деньгами.

И именем все той же Федерации решение суда первой инстанции отменил, и квартиру совместной признал.

Тут уже мужик в кассацию пошел. Проиграл. Согласилась с апелляцией кассация. Пришлось юристов искать, жалобу в Верховный суд подавать. И ведь нашел! И подал! И не зря.

Отменил ВС и кассационный акт, и апелляционный. А вот первое решение в силе оставил.

А знаете почему?

Потому что, договор купли-продажи, до брака заключен был. И не важно, когда там право зарегистрировано в том самом реестре.

А тот факт, что общими деньгами долг гасился, вообще роли не играет и общей квартиру не делает, тем более что гасился только 2 года из 5.

Вот такой вывод верховный суд сделал. И заметьте, именем все той же, родной нашей, Российской Федерации.

Спасибо, что читаете меня, а кому интересно: определение ВС № 117-КГ20-2-К4.