Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена — это уже следствие

Миша изменял Маше. Я знаю, что сейчас суровое справедливое мнение общества, осудит Мишу. Но я попробую объяснить. Обратите внимание не на суждение плохо-хорошо, а последовательность событий.

Михаил встретил Полину. Чуткую, добрую внимательную. А главное ту, которая его уважает. Встретил два года назад. Полюбил. Чувства оказались обоюдным. И влюбленные начали встречаться. Тайком. Потому, что мужчина был женат и имел детей.

Если человек в браке начинает отношения на стороне, то с точки зрения общества это плохо. Только общество не хочет вникать, при каких условиях принято решение. «Разведись и гуляй, сколько хочешь!» — Так советуют.

А если развестись нельзя? Да, бывают случаи, когда мужчина не может уйти из семьи. И жить с женой полноценно не может. Хотя с женой то прекратить отношения проще простого, но семья, это еще и дети.

Вот и у Михаила получилось так. Еще до знакомства с Полиной, он понял, что Маша для него чужая. Совместной жизни никакой, постоянные упреки и оскорбления при детях, скандалах. Решил уйти. Но супруга поставила условие: «Уйдешь, не увидишь детей!» Вот и встал мужчина перед выбором.

Тогда он выбрал детей. А потом появилась Полина. Как то завертелось, организовалось и наладилось. А неделю назад, не выдержал и все рассказал супруге. Очередной скандал, упреки, оскорбления. Собрал вещи и ушел в съемную квартиру.

Сейчас детям уже одиннадцать и тринадцать. Они многое могут понять, а главное, они любят отца. Михаил уверен, что они скажут в суде, когда их спросят, о том, с кем они хотят жить.

Иск уже подан. Прошло два судебных заседания. Маша в суде ругает Мишу и говорит, что ему нельзя доверить детей, так как он их учит изменять. Сам истец в суд не ходит, это делает представитель. В коридоре после процесса он спросил ответчицу: «А разве угроза не давать общаться с детьми, лучше измены?»

Вообще вопрос выбора очень сложный. Возможность быть рядом с детьми, но помимо воли состоять в браке, или строить свое счастье, при этом борясь за право быть с детьми? Я не знаю что лучше. Но есть понимание, что причина не в том, кто сделал выбор, а в том, кто перед выбором поставил. А измена это уже следствие.