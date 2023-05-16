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Общество

Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена — это уже следствие

Миша изменял Маше. Я знаю, что сейчас суровое справедливое мнение общества, осудит Мишу. Но я попробую объяснить. Обратите внимание не на суждение плохо-хорошо, а последовательность событий.
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Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена — это уже следствие
Иллюстрация: Alena Darmel/pexels

Михаил встретил Полину. Чуткую, добрую внимательную. А главное ту, которая его уважает. Встретил два года назад. Полюбил. Чувства оказались обоюдным. И влюбленные начали встречаться. Тайком. Потому, что мужчина был женат и имел детей.

Если человек в браке начинает отношения на стороне, то с точки зрения общества это плохо. Только общество не хочет вникать, при каких условиях принято решение. «Разведись и гуляй, сколько хочешь!» — Так советуют.

А если развестись нельзя? Да, бывают случаи, когда мужчина не может уйти из семьи. И жить с женой полноценно не может. Хотя с женой то прекратить отношения проще простого, но семья, это еще и дети.

Вот и у Михаила получилось так. Еще до знакомства с Полиной, он понял, что Маша для него чужая. Совместной жизни никакой, постоянные упреки и оскорбления при детях, скандалах. Решил уйти. Но супруга поставила условие: «Уйдешь, не увидишь детей!» Вот и встал мужчина перед выбором.

Тогда он выбрал детей. А потом появилась Полина. Как то завертелось, организовалось и наладилось. А неделю назад, не выдержал и все рассказал супруге. Очередной скандал, упреки, оскорбления. Собрал вещи и ушел в съемную квартиру.

Сейчас детям уже одиннадцать и тринадцать. Они многое могут понять, а главное, они любят отца. Михаил уверен, что они скажут в суде, когда их спросят, о том, с кем они хотят жить.

Иск уже подан. Прошло два судебных заседания. Маша в суде ругает Мишу и говорит, что ему нельзя доверить детей, так как он их учит изменять. Сам истец в суд не ходит, это делает представитель. В коридоре после процесса он спросил ответчицу: «А разве угроза не давать общаться с детьми, лучше измены?»

Вообще вопрос выбора очень сложный. Возможность быть рядом с детьми, но помимо воли состоять в браке, или строить свое счастье, при этом борясь за право быть с детьми? Я не знаю что лучше. Но есть понимание, что причина не в том, кто сделал выбор, а в том, кто перед выбором поставил. А измена это уже следствие.

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

17 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 2 часа назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    хороший адвокат по бракоразводным выселил бы Машу из совместно нажитой в браке с Мишей квартиры, а Полину - вселил. И детям хорошо.

    • Логотип flegma2003@mail.ru
      flegma2003@mail.ru 2 часа назад

      Антон Слипченкочастнопрактикующий юрист

      Где бы такого взять то хорошего? и чтобы прям для всех.

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 7 минут назад

    alex

    вместо аликов нужна совместная опека.

    АнимеЮрист.jpg

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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