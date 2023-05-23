Долги по алиментам. Повзрослевший ребенок, алименты и срок исковой давности

Антон Слипченко

Дано: Мама должна папе по алиментным обязательствам миллион рублей. Вчера сыну исполнилось 18 лет. Вопрос: что будет с алиментами дальше и можно ли их будет взыскать спустя три года?



Вот один знакомый пристав уверен, что с момента совершеннолетия долг переходит к ребенку, так как он уже самостоятельно может участвовать в производстве. И если он не поменялся с кредитором местами (правопреемство) то через три года истечет срок исковой давности.



По мне так бред. Нет такой нормы. Ребенка кормил и воспитывал папа, а деньги на содержание, должна была платить мама. Значит папа кредитор. И остается им пока не получит сполна. И сколько лет он будет получать, неважно. Главное, следить, чтобы не прекращалось исполнительное производство.



Мальчику восемнадцать. Обязанность платить текущие алименты, у родителя прекращается. Как и исполнительное производство, в рамках которого текущие алименты взыскивались. Но долг остается. Так же как и исполнительное производство по взысканию долга. Вот его-то и нельзя прерывать. Если прервать на срок более трех лет суммарно, то истечет срок предъявления исполнительного документа к взысканию. Он три года и похож на срок исковой давности. Но это не он.



Кстати, на долг за алименты, можно продолжать насчитывать и взыскивать неустойку. Вот здесь то и работает тот самый срок исковой давности. Но не сам по себе, а только в случае заявления об этом должником. Если мама заявит о пропущенном сроке, то суд ограничит период взыскания неустойки последними тремя годами. А во взыскании неустойки за более ранний период, откажет, истек срок давности. Вот как это работает, так что когда Вам говорят про истекшие с чего-то там три года, это не повод опускать руки. Не хотите ошибиться, взыскивайте раз в полгода.



С момента совершеннолетия мальчугана из нашей задачки, прошло тридцать лет. Папа трепетно не давал приставам прекратить дело, и кропотливо взыскивал неустойку. Долг не исчез и достиг гигантских размеров. У мамы все, что было это квартира в центре столицы. Но так как это единственное жилье, то ее не забирали. Но вот женщина окончила свой жизненный путь, единственное жилье перестало быть для нее актуальным и на него вполне можно обратить взыскание. Сумма долга с неустойкой, как раз сопоставима. Как говорят: «Вода камень сточит»

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