Много наследников. Когда и как в этом случае делить наследство?

День рождения! Светлый праздник. Но будет и день смерти. Но так называть этот по-своему важный для каждого человека день, как то грубо, и резко. Вот цивилисты и называю этот день конца, как будто днем начала. День открытия наследства! Чувствуете правопреемственность? Никто не уходит в ничто! Итак, наследство открылось!

Если оно есть и наследников больше одного, то придется делить. Вариантов будет всего два. Раздел произойдет либо по договоренности, либо в судебном порядке. Есть, конечно, третий вариант, но лучше, чтобы его не было. Это владеть наследством сообща.

Удобная модель, где люди могут сообща распоряжаться вещью в общем интересе, это брак. Все остальные формы взаимоотношений, для совместного владения в одном интересе, не приспособлены. Интересы разные. Как не договаривайся, все равно конфликта не избежать. Поэтому наследство лучше делить.

Делить можно после заявления о правах на наследство. До окончательного оформления и после. Если договориться не получается, то можно обратиться в суд.

Да-да. Тот редкий случай, когда суд может принудительно, что-то забрать у одного и передать другому. Естественно с соответствующей компенсацией. Вот теперь следите за руками!

Задача раздела, собрать вещь в одних руках. Принудительно для других. На это имеют право, те наследники кто:

Имели вещь в общей собственности, с наследодателем. Долевое владение или совместное, неважно.

При жизни наследодателя постоянно пользовались вещью.

Проживавшие в жилом помещении на момент открытия наследства и не имеющие другого жилья. Если речь идет о квартире.

Проживавшие на день открытия наследства совместно с наследодателем. Если речь идет о предметах обычной домашней обстановки и обихода.

Это право так и называется: «Преимущественное». Главное здесь понимать, что оно реализуется за счет перераспределения иного наследства, а если его не хватает, то компенсации деньгами.

Вот теперь и главный вопрос, как посчитать компенсацию? Ответ прост. Исходя из рыночной стоимости. Кто вступал в наследство, тот помнит, что нотариус просил оценить имущество. Помните? Многие еще специально оценивают поменьше, чтобы госпошлину уменьшить. Да, так делают.

Вот собственно к этому моменту и стоит задуматься, как наследство делить, кто и что потребует для себя целиком, и какая компенсация при этом будет разумной.

Конечно, отчет оценщика это не окончательная цифра, но она вполне может служить ориентиром для переговоров наследников. Чаще так и происходит. Но помните, эта цифра не обязательна. Можно договориться о другой стоимости, либо оспорить существующую, в суде. Но это уже отдельная история.