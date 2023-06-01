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Общество

Раздел имущества, как олимпийский вид спорта. Кто победит?

Раздел имущества это соревнование, где выигрывает тот, кто лучше к этому подготовился и развил в себе необходимые качества. Не верите?
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Раздел имущества, как олимпийский вид спорта. Кто победит?

Света делила имущество с Петей. Делила квартиру. Изначально квартира была куплена на деньги ее мамы, но Петр сказал, если кто-то на это сошлется, то он будет взыскивать расходы на ремонт, перестанет платить алименты и вообще заберет ребенка. Подруги уговаривали Свету, что все это ерунда, квартира станет ее, ремонт сделан десять лет назад, алименты заставят платить приставы, а ребенок сам не захочет жить с таким папашей.

Не поверила, испугалась судов. Теперь с сыном снимает жилье, а бывший муж, владеет только половиной, но живет в ее квартире. Алименты все равно не платит. Он выиграл этот раздел, а Света проиграла. Ей морального духу не хватило. Или решимости.

Да что тут дух, здесь Ларисе буквально знаний не хватило. Когда кинулась делить имущество, просто не знала что делить. Слышала про квартиру на курорте, бизнес на аренде автомобилей, счета. Даже доходом от всего этого пользовалась. Думала, поделит, но нет, все на родителях мужа оформлено оказалось. Не знала Лара, что муж изначально все на отца переписывал. А сам по доверенности жил. Знала бы, может, что и по-другому было.

Или вот Марина. Добрая мягкая жена при муже бизнесмене. У нее свой бизнес, торгует цветами. В доме достаток. Каждому по машине, сам дом в дорогом пригороде, квартира в центре. Муж как то раз, убедил, что грядет налоговая проверка и от греха подальше надо переписать компанию, часть которой принадлежала и женщине. Особо не вникая в детали та согласилась. Доли в ООО оформили на какого-то компаньона мужа.

А через месяц мужчина подал на развод. Марина оказалась на улице, поскольку все, чем владела семья, было оформлено на компанию, половину которой она же сама недорого и продала. А муж, после развода так же недорого выкупил все общество обратно и теперь единоличный счастливый владелец. Цветами Марина не торгует, так как киоск теперь тоже мужа, а он заставляет аренду платить. Да и цветы на что-то надо закупать. Тут доверчивость подвела. Смекалки не хватило.

Миша хорошо умел делать детей. На этом его таланты и заканчивались. Второй по счету брак и третий ребенок. Долг по алиментам и без того немаленький стал увеличиваться. Долго спорил Михаил с женой. То машину просил как отступное от доли в квартире, то квартиру продать, а деньги поделить уговаривал. А тут в алименты будущие зачесть потребовал. Потом передумал.

Ему просто предложили все пополам поделить и так оставить, но нет, он деньгами в итоге решил взять. Пока судились, долг по алиментам накопился. Жена отдала деньги в качестве компенсации, часть от которых ей же алиментами и вернулась, а тут и предыдущая жена узнала, да остатки себе забрала. Алименты они коварные! А Миша, просто не знал чего хотеть. Цели у него не было.

А вот Альбина, всю жизнь занималась спортом. Шахматами и стрельбой из лука. Даже мастером спорта была. Муж уговорил свою маму, переписать квартиру на маленькую внучку. Другая квартира, купленная десять лет назад, была частично оплачена за счет субсидии с места работы Альбины, потому брачным договором только ей и принадлежала. Остаток гасили общими деньгами, за что мужу был передан тем же договором автомобиль. В личную собственность.

Автомобилем муж распорядился как настоящий хозяин. Продал, закрыл все кредиты семьи, а на остатки, месяц жили в Европе. Там у Альбины как раз соревнования проходили. После развода, мужу разрешили проживать в дочкиной квартире, при условии, что он регулярно платит хорошие алименты. За это ему еще и бонус сделали, арендную плату берут только треть от рыночной стоимости. В целом, мужчина счастлив. Потому что спортом не занимался, воли к победе не имел, и чего хотеть не знал.

Вот и выходит, что раздел эта та еще олимпийская дисциплина, здесь и выше надо и дальше и быстрее, а это все усердием развивается.

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flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

21 подписчик

Комментарии

2
  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    да уж, и интересно, если в браке один супруг оформил дарственную другому супругу на недвижимое имущество, то это имущество не участвует уже в разделе при разводе? или можно пободаться еще даже за пределами трёхлетнего периода?

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 22 минуты назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    всё понятно - бизнес и недвижку оформляем на родителей, алименты с минималки, спорт скорее вреден чем полезен.

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