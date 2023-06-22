Алименты. Какой размер устанавливать и от чего зависит решение суда?

Родители обязаны содержать своих детей, так чтобы жизненные потребности были обеспечены. А сколько это в деньгах?

Родители обязаны содержать своих детей, так чтобы жизненные потребности были обеспечены. А сколько это в деньгах?

Мнения разнятся. Потребности отдельного ребенка нельзя подвести под общий знаменатель. Взыскателю надо больше, плательщику надо меньше. Этот конфликт разрешает суд и устанавливает баланс интересов ребенка, и возможностей родителей. Из принципа разумности.



Интересы ребенка — это прежде всего здоровье, еда, одежда, развитие как физическое, так и интеллектуальное. Таким образом, доказыванию подлежит наличие трат на обеспечение этих интересов и необходимость.

Внимание! Это Вам очевидна необходимость для ребенка посещать кружок вышивания. Суду это придется доказывать. Если эти траты еще не несете, но планируете, то потрудитесь, докажите нуждаемость в этих тратах.

Интересы родителя с кем проживает ребенок. Одна моя знакомая, раз в неделю возит ребенка на самолете в столицу в художественную мастерскую одного известного деятеля искусств. Она не понимает, почему суд не взыскивает половину расходов с отца. Если мама в состоянии тратить деньги, то это не значит что и папа также. Поэтому обосновывая необходимость тратить, руководствуйтесь принципом разумности. Если эти Вам по карману, то зачем «напрягать» плательщика, а если не по карману, то может и вовсе от них отказаться?



Интересы родителя платящего алименты. Здесь два варианта. Один когда плательщик понимает необходимость трат и имеет финансовую возможность. Берегите таких, они редкость. Чаще либо, не понимают, либо не имеют возможности, либо вообще не хотят. Здесь необходимо исходить из фактического дохода родителя. Я обычно сравниваю со среднестатистическим доходом по региону. В нашем регионе он примерно три прожиточных минимума. Обычно я мотивирую так: «Плательщик не имеет ограничений трудоспособности и вполне может получать доход не ниже среднего, это означает, что он осознано, не желает увеличивать расходы и как следствие, качество жизни своего ребенка» Иногда эта мысль ложится в основу решения суда.