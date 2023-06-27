Побег от мужа. Суд — это всегда непредсказуемо. Но лучше суд, чем прятаться, рискуя благополучием ребенка

Есть такие мужчины, от них жены убегают. А еще есть такие женщины, они как элемент сопротивления, бег предпочитают.

Лида. Когда поняла, что больше не сможет терпеть рядом своего мужчину, сыну было уже пять лет. Домохозяйка, последние шесть лет не работала, занималась ребенком. Муж содержал. И постоянно этим попрекал. Сам изначально настоял, чтобы супруга дома сидела, а потом сам же и упрекать стал.

Лидия терпела до тех пор, пока муж руку не поднял. А как поднял, быстро вещи схватила и бежать. Из большой квартиры, купленной в браке, между прочим.

Сначала убежала в съемное жилье. Отец начал искать и пообещал забрать ребенка. Испугалась и сменила город. Теперь снова боится, что муж найдет. А тот уже добился исполнительного розыска ребенка, теперь пристав шлет запросы. Недавно такой запрос пришел на работу. Теперь город, где проживает мама с сыном, известен. Со дня на день, Лида ждет, что ребенка отберут.

Правильно ждет. Отберут. Отец может быть каким угодно негодяем, но у него есть права. И у ребенка есть права. Это право на стабильность. А какая тут стабильность, когда его катают по городам, он не посещает образовательные учреждения и не имеет постоянной регистрации.

Эти аргументы отец использует при рассмотрении иска об определении места жительства ребенка. И вполне возможно, суд пойдет ему навстречу. Я такое встречал не раз. На мой взгляд, прятаться, скитаться с ребенком по городам не лучший выбор. В первую очередь для ребенка.

Нельзя перемешивать свои взрослые проблемы с детьми. Это неправильно. Бьёт, вызывай полицию, снимай побои, добивайся расследования. Да страшно, да сложно, но это легальные методы, позволяющие требовать защиты у закона.

Не хочешь жить с агрессором, уйди от него. Добейся раздела квартиры. Добейся алиментов, Через суд определи место жительства ребенка с собой, определи график общения для отца. Борись законными методами. Бежать, кажется проще. Но это и ставит вне закона.

Когда муж будет требовать оставить ребенка с собой, все слова матери будут просто ее слова. А вот мужчина принесет в суд материалы розыскных производств, из которых будет видно, что ребенок не имеет постоянного места жительства, не посещает поликлинику и детский садик. Бродяжничает, одним словом. Это нарушает права ребенка!

Я объяснил девушке, если муж найдет ее, заберет сына и уедет, она ничего не сможет с этим поделать. По сути, он повторит ее же действия. С точки зрения закона, он имеет на это такие же права.

Что делать в конкретной ситуации? Я дал совет: Снять на долгий срок жилье, прописаться там самой и прописать сына. Устроить его в детский сад и подать в суд иск об определении места жительства ребенка с матерью. А чтобы дело рассматривалось по месту жительства мамы, заявить требование об алиментах. Там как раз подсудность позволяет.

Да, суд — это всегда непредсказуемо. Да можно проиграть. Но это лучше, чем прятаться, скитаясь по городам рискуя благополучием ребенка.

Спасибо, что читаете меня, дальше будет интересно.