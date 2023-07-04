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Общество

Любовь бывает чистой до первой совместной покупки. Любовь и расчет, как это все объединить

Я всегда говорил, нельзя человека считать плохим, только потому, что он любит деньги больше чем вы. Почему нельзя? Потому, что это бессмысленно.
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Любовь бывает чистой до первой совместной покупки. Любовь и расчет, как это все объединить
Изображение от freepik.com

Олег. По лицу видно, что ему необходимо чье-то сочувствие. Да, его негодование можно понять. Женился на женщине моложе себя. Много не зарабатывал, но получил от родителей хорошее наследство.

За пять лет брака, все наследство было распродано, а деньги как он считал, были потрачены на семью. Был построен новый дом для мамы супруги, папе супруги куплен дорогой автомобиль, а сама супруга получила в дар от мужа трехкомнатную квартиру в центре города. Сам мужчина только и оставил себе, что комнату в коммуналке.

А потом жена ушла. Классика!

Если Вам не хочется читать дальше, то я сразу подведу итог: «Сам же так решил!» Нет? Иди, доказывай обратное. Например, что тебя обманули. Только в чем обман то? В том, что думал, что жена тоже любит? А может и правда, любила. А потом разлюбила. Или думал, что строя тещин дом, право собственности на него приобретает? Юристов полно вокруг, не пожалей денег, иди, проконсультируйся как лучше. А тестю деньги на машину, зачем давал? А жене кто квартиру дарил? Зачем?

Вот и выходит, что не обман это, а заблуждения. Личные. В этом случае жена, хоть и коварная, но не виновна. Она просто поняла, что муж «Нет» не умеет говорить, и воспользовалась этим. Свои материальные проблемы решила. Я согласен, давайте за это ее поругаем. Помогло это Олегу? Думаю, нет.

Кстати о высоком. Да любовь это самопожертвование. Но как только жертвующий пришел к юристу с вопросом как все вернуть, жертва аннулируется.

Вот меня тут девушка одна на днях критиковала, что я в людях веру в чистую любовь разрушаю. Да разрушаю. Потому, что любовь чистой не бывает. Может и бывает, но до первой совместной покупки. А дальше бухгалтерия и юриспруденция подмешиваются. И все, нет той чистоты.

 Или выбирайте как тот Олег. Пять лет чистой любви с его стороны, а потом юриспруденция и бухгалтерия. Только теперь, не забудьте еще психологию подмешать, чтобы веру в человечество мужику вернуть.

Так что давайте по переживаем за Олега, он нуждается в нашем сочувствии. Спасибо, что читаете меня.

flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

20 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 49 минут назад

    Может и бывает, но до первой совместной покупки.

    сходили за хлебушком, в общем )

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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