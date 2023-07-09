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Общество

Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть

Когда супруги приобретают имущество, каждый из них думает, что они это приобретают для себя двоих совместно. И наверняка предполагают, что после смерти, второй супруг будет пользоваться этим имуществом полностью. Мы же не знаем в какой очередности умрем? Но и детям хочется что-то оставить? Вся проблема в том, что мы не умеем строить планы на смерть.
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Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть

Двадцать лет прожили в браке Алексей и Анастасия. Общих детей у них не случилось, зато у каждого были свои детки от предыдущих браков.

Имущество у супругов было. Дом в деревне, квартира в городе и автомобиль. Все, что надо для счастливой старости. До старости Алексей не дожил. Внезапно заболел и умер. Все произошло в считанные дни.

У Анастасии начались проблемы. В наследники заявились двое сыновей мужа. Для женщины они всегда были чужими людьми. Отношения не сложились. Теперь они претендовали каждый на 1/6 от имущества.

Денег, чтобы выкупить доли у наследников, у женщины не было. Вместо спокойной старости начались сложные суды, и стало заканчиваться здоровье. Машину разбили и она просто гнила на стоянке, дом в деревне обворовали и он стоял заброшенным. В квартиру постоянно приезжали то милиция, то судебные приставы. Борьба за имущество шла на выживание.

Таких историй множество. Искать кто тут прав, а кто не прав бессмысленно.

Но вот о чем я хотел порассуждать. Когда супруги приобретали свое имущество, наверняка каждый из них предполагал, что они это приобретают для себя двоих совместно. И наверняка предполагают, что после смерти, второй супруг будет пользоваться этим имуществом полностью. Мы же не знаем в какой очередности мы умрем? Но и детям так же хочется что-то оставить, иначе, зачем жили то?

Вся проблема в том, что мы не умеем строить планы на смерть. Мы, наверное, не готовы принимать, что после нас останутся наши близкие и им придется как-то сосуществовать без нас. Это сосуществование может нарушить любой имущественный конфликт. Такой конфликт можно избежать, если заранее позаботится о завещании, а еще лучше, объявить своим близким о своей воле. Так будет честно.

Но вот кто уйдет первый? Иногда квартирный вопрос портит отношения с родными детьми. А здесь не родные, да еще и с холодным отношением. Как подстраховаться супругам?

Несколько лет назад в законодательстве появилась новелла — совместное завещание. Если коротко, то супруги могут обоюдно распорядится совместным имуществом, например, заранее оговорить, что дети получат свое наследство только после того как уйдет второй супруг. Это как раз случай для Алексея и Анастасии. Увы, они его не использовали.

Спасибо, что читаете меня.

flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

19 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть

    Когда супруги приобретают имущество, каждый из них думает, что они это приобретают для себя двоих совместно. И наверняка предполагают, что после смерти, второй супруг будет пользоваться этим имуществом полностью. Мы же не знаем в какой очередности умрем? Но и детям хочется что-то оставить? Вся проблема в том, что мы не умеем строить планы на смерть.

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