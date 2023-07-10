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Общество

Как потерять деньги. О том, что своевременная консультация с юристом, в будущем от огромных потерь предостеречь может

Лучший способ потерять деньги это одну сделку прикрывать другой.
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Как потерять деньги. О том, что своевременная консультация с юристом, в будущем от огромных потерь предостеречь может
Изображение от freepik.com

 Например, жила была пара семейная. Супруги трудились в органах, которые правоохранительные, жилье от государства, как и все их коллеги, ожидали и конечно пенсию. В общем, планы на вторую половину жизни громадные были.

А здесь мама супруги возьми и сообщи, что на работе квартиру трехкомнатную в рассрочку купить можно. На дворе тогда еще те самые лихие 90-е к концу подходили, от квартир отказываться не принято было. Про ипотеку еще мало кто слышал. В целом хорошая сделка. Вот наши ребята за возможность и ухватились.

Но вот незадача. В те времена, нельзя сотрудникам свои квадратные метры иметь было. Право на государственное жилье теряли. Поэтому квартиру на себя мама купила. Для молодых. В рассрочку на 15 лет. О чем расписку и составили. В той расписке прямо так все и написали, мол, мама покупает для молодых, за их счет, а те обязуются ежемесячно платежи эти осуществлять. И про коммуналку так же добавили. В общем, живет семья в квартире, рассрочку выплачивает. Между прочим, больше половины семейного дохода отдавали. И вот сделали последний платеж.

И нет бы, переоформить, но по-прежнему, нельзя сотрудникам квадраты личные иметь. А до заветной государственной квартиры, еще немного осталось.

 Вот только мама не дождалась. Быстро, без предупреждения, как говорят: «Скоропостижно».

 Когда человек уходит, от него остается кусочек земли, куда потосковать прийти можно и наследство. И если первое родных объединяет, то второе, наоборот. Искушает.

У мамы муж был, для нашей героини отчимом считался, и ребенок с тем самым мужем общий. Сводный брат кажется, называется. И вот ведь какая штука. И брат, и отчим, прекрасно знали про квартиру, как, на чьи деньги и для чего она куплена была. Но от наследства отказываться не стали.

Более того, для отчима эта квартира совместной считалась, значит, он просто в силу закона на половину право имел. Чем и воспользовался. Логика была проста. У того мужчины свой ребенок был, о котором заботится необходимо. Наши же ребята получили всего 1/6 от оплаченного ими жилья.

Здесь нет места для критики персонажей, у каждого своя, правда и не нам в ней разбираться. Я про ошибки правовые хочу поговорить. Их две было.

Первая, когда расписку составляли. Она никаких прав на квартиру не порождала, просто описывала намерения сторон на будущее и факты передачи денег на ежемесячные платежи. Даже на предварительный договор не тянуло. А значит, ребята не приобретали эту квартиру. А отчим с точки зрения закона и собственником, и наследником считался.

Вторая ошибка, когда после полной выплаты никаких договоров не составили. Тогда окончательно срок исковой давности к правам, возникающим из платежей, утекать начал. На сегодня ребятам даже деньги свои вернуть проблематично будет.

Как надо было? А я, как всегда, не знаю. Здесь разбираться не в формате рассказчика надобно. Здесь в прошлом надо было к юристу сходить. Но сейчас это уже так себе совет. Вот поэтому и смысла нет, об этом рассуждать. Но Вы-то дорогие мои читатели люди с опытом и наверняка знаете, что своевременная консультация со специалистом, в будущем от огромных потерь предостеречь может. Вот это и есть мораль истории. Спасибо, что читаете меня.

flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

19 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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