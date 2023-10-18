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Алименты

С какой даты считать алименты и немного про злоупотребление правами

Знаете, как загнать второго родителя в долговую ловушку? Получите приказ и спрячьте его под подушку. На три года. А потом приставам предъявите, и долг за эти три года попросите посчитать.
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Но не факт, что так получится. Сегодня очередной раз в этом убедился.
Вот получила одна такая мама, приказ судебный, подержала его почти три года и приставам подала. Мать. Имеет право.

Только все это время, отец ребенка содержал. Холодильник в семье заполнял, одежду покупал, и прочее. Причем таков договор и был. Да и ребенок на самом деле больше у отца жил. А зарплата у отца отличная и вся белее снега белая. Приставы большой долг насчитали.

Понятно, мужчина приказ этот отменил. Доказал, что ничего о нем не знал, восстановил срок и отменил. И заодно долг этот нелепый. На этом бы история и могла закончиться, но мама решила в суд пойти и там эти алименты установить. Что в принципе совсем даже не плохо, а где-то и необходимо. Вот только попросила она эти алименты установить со дня обращения за судебным приказом.

Отец долго доказывал первой инстанции, что такой срок есть ничто иное, как злоупотребление правом и считать следует с даты предъявления приставам. Суд его не услышал. Установил со дня обращения в суд за приказом. Пришлось жалобу апелляционную писать.

Вот многие считают, что апелляция ничего не решает, а кассация тем более. Я не согласен. Решает. И решения отменяют. Если основания для этого имеются. Вот и в нашем случае нашлись эти самые, основания.

Сегодня, областной суд нашу жалобу удовлетворил. Суд посчитал три года лежания приказа в тумбочке, злоупотреблением права. Изменил срок исчисления обязанности платить алименты со дня обращения за судебным приказом, на дату предъявления его в службу приставов. Это значит, отец матери ничего не должен. Текущие платежи то он делает с самого начала судов.

Я не говорю, что мама в чем то плохая. Она мать и все не так плохо. Я говорю о том, что правом злоупотреблять, не всегда результативно бывает. Впрочем, это Вам решать.

А вы готовы ради результата, злоупотребить правами, или все делаете честно? Поделитесь? И да, спасибо, что читаете меня. Дальше будет интереснее.

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flegma2003@mail.ru

flegma2003@mail.ru

частнопрактикующий юрист

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Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 12 минут назад

    не готова. всё хорошо в степени, не доведенной до маразма :)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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