Когда не нужно восстанавливать срок принятия наследства

Истец находился в местах лишения свободы и по этой причине не смог заявится в наследство к своей умершей маме. Здесь я полностью на стороне суда, потому что тюрьма или колония для заявления прав на наследство, не препятствие. Есть масса способов заявить о своих правах.

Истец знал об уходе мамы. Знал, так как ему об этом сообщила его дочь. Она проживала совместно с бабушкой. Истец даже оформил на дочку доверенность на получение и распоряжение наследством. Но девочке только исполнилось восемнадцать, и в силу житейского опыта она никуда не обращалась и просто ждала освобождения отца.

Выйдя на свободу, отец подал иск о восстановлении срока принятия наследства. Суд отказал, указав, что не предоставлены доказательства наличия уважительных причин пропуска срока. Решил тогда мужчина апелляцию подать и ко мне для этого пришел. А я отговорил.

Коллеги юристы, наверняка уже заметили, почему я это сделал?

Нет, не потому что считаю, что суд вынес правильное решение. Просто в этой ситуации не надо срок восстанавливать.

Наследство уже принято. Как? Фактически. Есть такой способ. Это когда наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом, либо произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества. Перечень действий не исчерпывающий.

Смотрите, отец дает дочери доверенность, и она становится его представителем в принятии наследства. А представитель (дочь) как я говорил, жила с бабушкой и продолжила там жить. Кроме этого, оплачивается коммуналка. Это и есть фактическое принятие наследства.

Таким образом, остается только подать в суд заявление, приложить доверенность, чеки за коммуналку и справку о проживающих в квартире.

Поверьте старому юристу, в подобной ситуации причин отказать в иске, у суда не будет.

Фактическое принятие наследства, это очень удобный способ. Например, принять наследство и остаться невидимым для кредиторов. Минус только в том, что в суд придется обращаться. Но и там при наличии хорошей доказательственной базы, проблем, как правило, не возникает.

Только этот совет не универсален. Бывают моменты, когда он просто противопоказан. Но в этом отдельно надо садиться и все подробно изучать.

А как вы дорогие мои считаете, где фактическое принятие наследства противопоказано? Жду обратной связи и да, спасибо, что читаете меня.

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