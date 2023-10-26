Зачем вам нужно лишение родительских прав. Как ответить на вопрос судьи

Этот вопрос могут задать в суде. Обязательно зададут. И важно правильно на него ответить.

Многие не понимая природы спора, пытаются рассказать про то, какой плохой ответчик, как он плохо относится к истцу, какие-то личные обиды. Все это может быть и важно, но это ответ на вопрос почему.

Суд спрашивает не об этом. Спрашивает: «Зачем?». Или: «Каким образом, лишение родительских прав ответчика, защищает права ребенка?»

И что здесь можно ответить? Предлагаю шаблоны.

Выбирайте сами:

В далеком будущем такой родитель, не сможет претендовать на получение содержания от повзрослевшего ребенка. Ребенку не надо будет бегать по судам и доказывать, что когда-то родитель сам не платил алименты, и т д. Ребенок сам сможет выбрать, простить такого родителя и помочь, или оставить один на один со старостью. Печально, но все мы смертны. Иногда внезапно. Тогда наследником нашего имущества становится наш ребенок. А если он несовершеннолетний, то распорядителем этого имущества становится.....? Правильно! Второй родитель! Вам оно надо? А кто наследник у ребенка? Страшно думать, но и это причина. Дети за родителей не отвечают, но! Если в будущем Ваш ребенок, планирует, получить профессию, связанную с «прозрачностью» биографии, а неизвестно, где пропадающий родитель перейдет «черту закона», у Вашего ребенка могут оказаться сложности. Перед каждой поездкой за границу, нужно бегать и искать второго родителя, чтобы получить разрешение на выезд. А то еще возьмет и сам решит ограничение наложить. Наконец, риск быть лишенным родительских прав, для некоторых, это просто хороший стимул платить алименты.

Наверное, есть еще варианты. И я предлагаю их обсудить. Пишите. И да, спасибо, что читаете меня!

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