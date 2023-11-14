Как сменить фамилию ребенка без согласия второго родителя. Инструкция

Сменить ребенку фамилию, закон позволяет. Есть, конечно, несколько необходимых для этого правил и условий, но куда же мы без них.

Итак, для смены фамилии ребенку необходимо👀

1️⃣ Согласие ребенка если ему уже исполнилось 10 лет;

2️⃣ Согласие органа опеки, если ребенку не исполнилось четырнадцать лет;

3️⃣ Согласие обоих родителей;

4️⃣ Смена имени и фамилии должна быть в интересах ребенка;

5️⃣ Новую фамилию носит один из родителей.

Без согласия родителя можно обойтись если👀

➡️ Второй родитель лишен родительских прав, признан недееспособным, невозможно установить место нахождения, уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

➡️Ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке, при этом отцовство в законном порядке не устанавливалось. Законный порядок это полноценное усыновление через суд, и не путайте с записью об отцовстве по заявлению родителей.

Как это работает❓👀👉🏿

Приходите в орган опеки по месту проживания ребенка, и пишите соответствующее заявление, которое подписывают либо оба родителя, либо прикладываете документы, подтверждающие основания не обязательности согласия второго родителя.

Если орган опеки, несмотря на принесенные документы, не дает согласие на смену фамилии, добиваетесь письменного отказа и обжалуете его в суде. После этого обращаетесь в орган ЗАГСа для внесения записи с новой фамилией.

В целом норма рабочая, не сложная пользуйтесь. И да, спасибо, что читаете меня.

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