Правосубъектность любовников в семейном праве

Муж зараза к любовнице ушел! Хуже бывает только жена, ушедшая к любовнику! Шучу, лучше!

Семья развалилась, супруг из любимого мужчины превратился в ответчика, а та сексуальная крошка, которую однажды нежно назвали женой, стала не просто Мегерой, а еще хуже, она стала истицей!

— А любовники?

— А они просто любовники. Семейное законодательство их субъектами не считает.

— А им может обидно. Может они в развале семьи как стороны, тоже поучаствовать хотят?

— А для того, чтобы быть стороной в суде, нужно сначала правосубъектность обрести. В семейных отношениях, это способность субъекта быть носителем семейных прав и обязанностей. Но я такого определения как любовник в кодексе не встречал.

— Так что, эти не скучные люди так никакой роли и не играют даже как обстоятельства?

— Подумаешь обстоятельства, любовника завела! Миллионы так живут и ничего, семейный кодекс даже не открывают!

— Но ведь любовник, это причина развода?

— Для развода причина не важна. Достаточно просто одному из супругов заявление в суд подать, и рано или поздно, пару разведут!

— А фактическое прекращение семейных отношений, разве оно неважно?

— Очень важно. Именно с этого момента меняется имущественный режим с совместной собственности на индивидуальную. Но причем здесь любовник.

— А если, например, жена к любовнику ушла? А позже о дате прекращения отношений, спор возник. Так любовник может же подтвердить, что она у с ним жила, а не с мужем?

— Да может. Но какая разница?

— Как какая, если там, у женщины сожитель, то разве может здесь быть семья?

— Важно не с кем жила в этот момент жена, а то, сообщала ли она мужу про то, что больше не считает их семьей. Если сможет доказать, что сообщала, то значит с этого момента, отношения и прекратились. Семья это добровольный союз. В нем оба должны себя супругами считать. Но если она такое обстоятельство подтвердить не сможет, а муж заявит, что считал их семьей и ждал когда она придет с работы, то суд посчитает эти отношения семейными. И снова, любовник как обстоятельство здесь будет не важен.

— Так что же теперь и любовницу не заводить, раз она такая не значительная?

— А это уже не к юристу вопрос. Здесь каждый сам решает.

А в чем смысл диалога, спросите Вы меня? А в том, что дата прекращения семейных отношений, в случае спора может быть важна и ее придется доказывать. Так давайте это делать правильно.



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