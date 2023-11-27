Математика о том, как в нашей жизни появляются посторонние люди

💯Самые жаркие споры, когда одна квартира принадлежит двоим. Еще жарче, когда троим. Дальше огня только добавляется.

Жили-были две сестры Людмила и Степанида. Еще жила и тоже была, их мама Елена. И только что умер папа Коля.

Наследство, двухкомнатная квартира в центре города. 3/6 доля мамы как пережившей супруги, а дальше по 1/6 на троих. Мама, которой теперь принадлежит 4/6, продолжает жить в квартире. Дочери, владея по 1/6 каждая, живут отдельно.

Елена, знакомится с хорошим мужчиной Василием, выходит за него замуж, и живут они счастливо, пока не умирает дочь Степанида. Та оставляет после себя 1/6 в той квартире и двоих наследников. Мужа Степаниды и маму Лену. По 1/12 доли в квартире, каждому.

Итак, расклад. Теперь доля мамы Лены 4/6+1/12=9/12. Доля мужа Степаниды 1/12, а доля сестры Людмилы 2/12.

Мама Лена не переживает ухода дочери и вскоре скоропостижно покидает этот мир. У нее два наследника. Супруг Вася и дочь Людмила. Каждые получают по 9/24

Расклад. Людмила 2/12+9/24=13/24. Василий 9/24. Уже бывший муж Степаниды 1/12=2/24

Все проверили? Правильно я посчитал? И да, заметьте, квартира стала принадлежать трем чужим, случайным друг для друга людям. Как Вы считаете, как быстро после похорон Елены, они скатятся на взаимные обвинения, претензии и обиды?

И ладно если речь только о квартире. А если еще, и о другом имуществе? Согласитесь, делить придётся. И скорее всего, принудительно.

Заставить человека продать свое имущество третьим лицам, законом не предусмотрено.💯 Но можно самому принудительно выкупить его долю, либо принудительно заставить купить свою. Это делается через суд.

Это очень сложные процессы и не всегда суды удовлетворяют подобные иски. При этом расчеты по таким сделкам, всегда сомнительны с точки зрения выгоды.

Проблему надо решать, на мой взгляд, еще тогда, когда имущество является наследством. Кстати такие сложные расклады не обязательно в результате наследования получаются. Добавьте сюда еще разделы имущества между супругами или просто сделки с долями между случайными лицами. Представляете какие «Салаты» получаются?

Так вот, чтобы не делить квартиру на доли, можно изначально отказаться от тех сделок, где эти доли образуются. Да наследование это тоже сделка.

Например, в нашей истории Мама Лена вполне имела право принудительно забрать доли в квартире. После ухода мужа, у дочерей, а после ухода Степаниды, у ее мужа. Как наследник имеющий долю в неделимой вещи и пользующийся этой вещью. Конечно же, компенсировав доли, либо иным имуществом из наследственной массы, либо банально деньгами.

Герои истории выдуманы для наглядности, но, сколько таких ситуаций возникает ежедневно. И сколько раз мы задумываемся над судьбой вещей, долей в праве на эти вещи и целесообразности становиться их собственниками?

📌Владеть вещью, либо долей в собственности на вещь, это еще и нести бремя ее содержания. При том, что в случае с долей, свободно распоряжаться вещью не всегда получается.

Будьте разумными собственниками, и да, спасибо, что читаете меня.

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