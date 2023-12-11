Не перемешивайте деньги. Продажа старой квартиры

Помните, как в мультфильме про Золотую антилопу, где Раджа перемешал чужие монеты со своими? Это оказалось поводом не отдавать чужие монеты. Забавно, но в жизни бывает наоборот, вредно перемешивать деньги. Не верите? Вот послушайте.

Ольга вступала в свой третий брак, уже состоятельной женщиной. В активе была уже солидная коллекция недвижимости.



Нет, не подумайте, Ольга не «Черная Вдова» все это она заработала сама. Профессия у нее высокооплачиваемая.



Решили женщина со своим новым мужем, квартиру купить в Сочи. Знаете, городок есть такой на побережье моря.



Тут опять все как в мультфильме. Чтобы купить что нужное, надо продать сначала что ни будь не нужное. Обоснованная экономическая теория, сработала и в нашей истории, Ольга продала одну из своих квартир, купленных еще до брака.



На море квартиру не купили, началась пандемия. Деньги положила под матрас. Там они год пролежали и наконец, понадобились.



Квартира в полукилометре от пляжа, что еще нужно для счастливой зрелости? Правильно ничего, все и так есть.

На двенадцатом году брака, третий муж внезапно умер, жаль мужчина был замечательный. Ольга в нем души не чаяла.

А вот второй наследник разочаровал. Наследство было поделено, с этим никто не спорил. Но сын мужа, от предыдущего брака решил еще, поделить ту самую квартиру в Сочи. Купленную на личные деньги супруги.



Подал иск о включении доли наследодателя в общем имуществе супругов в наследственную массу. Его задача доказать, что это совместная покупка. Моя задача доказать, что это личная.



Дело еще рассматривается, поэтому я не знаю его исход. Да кстати, Фамилии и имена участников, и некоторые детали я тоже поменял. Сами понимаете. Но суть спора передал точно. На этом я закончу историю Ольги, и немного пофантазирую.

И так, Вы продаете старую квартиру, доставшуюся Вам в наследство, чтобы купить новую.



Как Вы будете считать новую квартиру, личной или совместной с супругом в случае развода? Супруг об этом знает?

разводиться, не намерены!- Достойный ответ, поэтому мой совет Вам не пригодится, дальше будет скучно. Не читайте.

все поделим пополам и даже личное!- Хороший выбор, если осознанный. Вы можете себе позволить быть щедрым, это редкость. Так же можете дальше не читать.

квартира моя, так как куплена на мои деньги, но с супругом мы не разговаривали об этом, так как стеснялись! – Тоже позиция, поэтому мои советы для Вас.



Чтобы такую квартиру, купленную в браке, признать личной собственностью Необходимо будет доказать что она была куплена именно на деньги поступившие от продажи личного имущества.

Готовиться к такому спору, лучше с момента продажи своего имущества.



Варианты:



Вы продаете унаследованную квартиру за наличку, деньги прячете под паркет. Позже достаете и оплачиваете квартиру. Начинается раздел. Вопрос, который поставит вас в тупик: «как понять, что это именно те деньги с продажи, а не другие?» Ваш оппонент приведет сотню аргументов, что в семье были и другие средства, например зарплата, которую вы так же хранили под паркетом, а когда шли за хлебом, от туда и доставали. Поэтому деньги перемешались с совместными, а значит и новая квартира куплена на совместные средства. Крыть здесь нечем, звучит логично.

Вы продаете унаследованную квартиру, деньги от продажи получаете со счета покупателя на свой счет, специально открытый для этой операции. Других денег на этот счет не кладете. При покупке нового жилья, просто перечисляете расчет, со своего счета на счет продавца. Наступает день раздела, вы приносите в суд выписки со счетов, и ни кто больше не смеет с Вами спорить. Согласитесь как просто.

Надо только заранее об этом подумать.



Надеюсь, мой совет Вам пригодится, но у меня вопрос» Как Вы считаете что лучше, честно поговорить о брачном договоре, либо просто тихо подготовить доказательства на случай спора в будущем?



Жду комментариев, спасибо, что читаете меня.

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