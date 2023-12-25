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Общество

Пропуск срока обжалования: как неправильные шаги приводят к потере шанса на защиту

Не всегда получается, так как мы хотим. Но зачастую потому, что мы просто обращаемся не туда.
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У Ирины заблокировали зарплатную карту. Долг перед коммунальщиками. Женщина пришла к приставам, ознакомилась с исполнительным производством, и написала приставу объяснение, что этот долг несуществующий, так как в спорный период она вносила платежи иному поставщику услуг.

Пристав сказал: «Хорошо разберемся!» И не стал разблокировать карточку. Ира написала заявление в суд с жалобой на действия пристава.

В первом судебном заседании суд спросил административную истицу: «А в чем выражено нарушение пристава?» И предложил уточнить обоснование иска. Вот тут-то женщина ко мне и попала на консультацию.

Иск этот она проиграет. Прав пристав. Больше скажу, независимо от того, что будет написано в объяснении. И даже подтверждено доказательствами. Все равно пристав прав.

Потому, что исполнительное производство возбуждено на основании судебного акта вступившего в законную силу. И какой бы он незаконный по версии должника не был пристав, исполнитель обязан им руководствоваться.

Поэтому женщина попросту занималась не тем, что ей было надо.

Самое страшное в этой истории, пропуск срока обжалования того самого акта. Ирина, ознакомившись под роспись с материалами исполнительного производства, была уведомлена о наличии судебного акта. Только вместо того, чтобы обжаловать акт в установленные законом сроки, должница затеяла спор с приставом, который просто правильно выполнял свой алгоритм действий. Потрачено на это было два с половиной месяца.

Надо было первым делом жалобу апелляционную подавать. И срок ее подачи просить восстановить, мотивируя тем, что о решении только от приставов узнали. Роспись об ознакомлении как раз бы как доказательство сработала бы. И приостановки исполнительного производства добиваться, чтобы дальнейшее списание денег исключить. Только всего этого не было. Было заведомо проигрышное исковое заявление с ненужными обвинениями пристава.

Да мы, конечно, будем говорить, что исполнительный лист это еще не само решение, а решение мы так и не получали, это и есть уважительная причина пропуска срока на подачу жалобы. Но как нам поверит суд, я прогнозировать не возьмусь.

Ирина не единственная с такой ошибкой. Процесс защиты прав жестко регламентирован. Спорить о наличии долга надо там, где наличие этого долга доказывают. И до того как суд вынес решение. Потом все эти слова будут бесполезны.

Отец спорит о смене фамилии ребенка. Мать приносит в суд решение суда, где установлено наличие долга по алиментам. Наличие долга, это основание не спрашивать отца согласия на смену фамилии.

Отец пытается доказать, что долга никакого нет, а мать не дает ему общаться с этим ребенком. Приносит гору справок, платежек, и уведомлений. Суд его не слышит. У суда есть решение другого суда и тот другой суд сказал: «Долг есть!» Это значит, хоть об стену убейся, но будут исходить из доказанности наличия этого долга.

А спорить о нем надо было в том суде, где его устанавливали. И только так. Юристы подскажут, это преюдиция называется.

Я не призываю Вас, дорогие мои читатели, садится за изучение сложных процессуальных законов. Я предлагаю вам иногда вспоминать, что есть специально обученные разбираться в этих законах люди и обращаться к ним. Не знаете таких? У меня спросите, я знаю. Так что пишите, комментируйте и да, спасибо, что читаете меня!

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Комментарии

1
  • Zyklon B

    На обжалование судебного приказа (который выносится мировым судъёй в отсутствие ответчика) даётся только 10 дней, и это тяжко потом бывает - сроки обжалования восстанавливать

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