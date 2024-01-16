Когда тратят твое наследство. А у вас есть богатые родственники?

Вы ждете от них наследство? Да нет, не подумайте, я в хорошем смысле. И, пожалуйста, не судите героев этой истории. Это были их интимные мысли, которых они очень стеснялись. Осуждайте меня. Это я вытащил эту историю наружу.

Сергей и Юля молодожены. Ну как молодо, не совсем конечно, им слегка за тридцать, двое детей, работа, квартира уже без ипотеки, машина, но хочется чего-то еще. Амбиции.



У Сергея есть дедушка, Савелий Иванович, в прошлом очень деятельный бизнесмен, на сегодня респектабельный пенсионер слегка за семьдесят.

Старик прекрасен, занимается спортом, активной социальной жизнью, преподает в ВУЗе. Конечно же, обожает единственного внука и без ума от правнуков.

Когда-то давно, давно, еще при рождении первого малыша, Савелий Иванович с Сергеем забирали Юлю из роддома. Увидев первого правнука, дед сообщил родителям, что все свое не маленькое «барахлишко», он завещал внуку. Все, без исключения.

Супруги еще тогда немного смутились, что-то пролепетали на тему, мол, все это не обязательно, мы тебя и так любим. Но сам факт, конечно привел их в восторг. Но это, они потом обсудили, позже, уже наедине.

Картина рисовалась радужная. Коттедж деда в пригороде, по цене равнялся отличной квартире на море, может даже и заграничном. Машина, пару квартир и прочая несчитанная мелочь в виде гаражей и земельных участков, все прекрасно продавалось, а деньги шли в инвестиции. Коммерческие активы, также сулили хорошие деньги.

Нет, ребята старика не торопили, скорой смерти не планировали. Деда они любили и согласны были ждать сколько угодно. Но только не так как получилось.

Савелий Иванович влюбился. В свою студентку. Понятно, что он в нее из-за молодости и красоты, а вот она в него…. Но это уже совсем не важно, поэтому принимайте любую версию. О браке пока речь не шла, но жить влюбленные стали вместе. Сергей с Юлей даже обрадовались за деда, он как будто сбросил лет так двадцать.

Первый сигнал прозвучал, когда дедушка купил своей даме шикарный автомобиль. Он объяснил, что его любовь в маршрутке на учебу ездить не будет. Следом решил перевезти родителей своей спутницы из деревни в город, для чего купил им квартиру.

Сергей с супругой запаниковали. Наследство начало таять на глазах. Они попытались поговорить с наследодателем, но такие разговоры требуют специальных навыков, которых у ребят не было, поэтому получилась ссора.

Я давно знаю Сергея, так же как и его деда, поэтому наш разговор не носил форму консультации, здесь мне нечего было посоветовать. Мы просто обсуждали. Савелий Иванович не был наивным юношей. А если кому-то и казалось, что его молодая любовь манипулирует им в своих корыстных целях, так это было с него ведома.

Пришли к единому выводу, про наследство, правильнее забыть. Жить радоваться за старика, за его любовь. А там уже как получится и что останется. Ведь наследники получают право распоряжаться наследством, только после ухода наследодателя.

Можно долго рассуждать и критиковать юную девушку, обвинять ее в корысти, но в конце то концов если это устраивает двоих, то какое им дело до мнения третьих?



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