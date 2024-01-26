Наследство и раздел имущества. Как не упустить выгоду

Мало продать наследство, и заявить, что все, что куплено после этого, теперь личное имущество наследника, нужно еще и многое доказать. На прошлой неделе, апелляция поставила точку в споре о разделе квартиры между бывшими супругами.

В 2012 г. супруга получила наследство, долю в доме. В марте 2017г. долю эту продала. Деньги, 1 200 000 руб., положила на счет, спустя пару месяцев сняла. Дальше версии супругов расходятся.

По версии супруги, на эти деньги, через полтора года, была куплена квартира в строящемся доме, двумя равными платежами. Первый в день оформления договора, второй в день получения ключей, от квартиры, спустя год после первого платежа. Деньги все это время хранились в шкафу. Поэтому женщина просила суд признать квартиру личным имуществом. По версии супруга, деньги от продажи наследства, были потрачены на стоматолога, поездку за границу и прочие шалости в которых не отказывала себе супруга. Да и опять же в семье двое детей, дети тоже не дешево обходятся, особенно если ни в чем им не отказывать.

Квартира приобреталась на деньги, заработанные супругом, работающим директором в строительной фирме. Так как стоимость квартиры была хоть и не сильно большой, тем не менее, и не сильно маленькой, оплату разбили на два платежа. Половину сразу, при заключении договора, половину спустя год после сдачи дома. На первый платеж деньги были накоплены, хранились в сейфе предприятия, на второй платеж накоплений не хватило, пришлось брать потребительский кредит. Исходя из позиции, супруг просил квартиру признать совместным имуществом, доли определить равными.

Факт продажи наследства не оспаривали, оспаривали факт оплаты квартиры, этими деньгами.

Получилось. Сторону мужчины, поддержали две инстанции. Обоснование было простым. Сам по себе факт продажи наследства, не свидетельствует о том, что позже купленное имущество, было приобретено именно на эти, вырученные от продажи, денежные средства.

К чему я это все рассказываю. Наверняка, кто-то продает свое наследство, чтобы на эти деньги, купить какую либо вещь. Как вы хотите считать эту вещь, Вашей личной, либо общей с супругом?



Если общей, то просто не заморачивайтесь. Если личной вещью, то позаботьтесь о доказательствах.



Например, деньги, вырученные от продажи наследства, получите от покупателя на отдельный счет в банке. Там и держите без изменения до самой покупки. Не разбавляйте другими деньгами. Когда будете покупать вещь, расчеты с продавцом делайте именно с этого счета, сразу на счет покупателя.



В случае спора, доказательства у Вас будут «железными»! Согласитесь, с железными доказательствами, и спорить никто не захочет.



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