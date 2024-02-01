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Право

Два способа получить наследство без долгов. Расскажу подробнее про оба

Долги наследодателя переходят к наследникам в пределах стоимости принятого наследства. А есть способ принять только наследство? Да есть, но все, как всегда, не просто так.
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На самом деле таких способов два. Один суррогатный, в сером правовом поле. И полноценный, самый надежный, дающий гарантию. Выбирайте.

Первый способ это — фактическое принятие наследства без обращения к нотариусу. Сам по себе способ принятия наследства очень даже законный, так как прямо предусмотрен гражданским кодексом. Годится не всем и не всегда. Но, если не будет обращения наследников к нотариусу, то кредиторы имеют мало шансов узнать про наследников. Соответственно, не смогут предъявить свои долговые требования.

Но это не точно. Так как, рано или поздно, наследникам все равно придется обращаться в суд для установления факта принятия наследства. Вот тут-то кредиторы и смогут отследить.

Или как вариант кредиторы, могут сами обратиться с иском к наследнику об установлении факта принятия наследства и как следствие процессуального правопреемства по обязательствам умершего. Честно, слабо представляю такой иск, но он вполне возможен.

Второй способ позволяет легально избавиться от долгов наследодателя. Это банкротство умершего. Оно же банкротство наследственной массы. Да есть такая процедура. Ее есть смысл делать, когда в наследственную массу входит жилое помещение, а у наследников или у части наследников, своего жилья нет. Или есть только доля в наследуемом жилье.

Здесь суд исключает из конкурсной массы жилье, если оно единственное для части наследников и освобождает последних от исполнения обязательств наследодателя. В том числе и тех, от которых при банкротстве живого должника не освободил.

Здесь наследникам, претендующим на наследство должника, можно вполне легально подготовиться к такой процедуре заранее. Еще при жизни наследодателя. Как? А перестать быть собственником какого-либо жилья. Даже совместного, оформленного на супруга. Чтобы к моменту открытия наследства, унаследованное жилье, было исключительно единственным. Избавляться от лишнего жилья после смерти наследодателя, будет бессмысленно.

И вот, итоговая мысль. Получить наследство без долгов можно. Но для этого надо заранее побеспокоиться и создать специальные условия. Какие именно, это индивидуально. И да, спасибо, что читаете меня.

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