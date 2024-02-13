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Антон Слипченко
Обзор судебной практики

Верховный суд: подарки по любви возврату не подлежат

Верховный суд России подтвердил, что имущество, подаренное во время незарегистрированных отношений, не является неосновательно полученным и не подлежит возврату при разрыве отношений.
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Иные жнщины и подарки любят, и мужчин щедрых. А те и рады, стараться, подарки делать. И более того, какую-то помощь по дому оказать счастливы. Такими мужчинами обычно женщины гордятся, и повсеместно свой восторг выражают.

Но не советовал бы я торопится с гордостями и восторгами. В любви все мы щедрые. А если прошла любовь та? А вот как тогда человек себя проявит? Тот еще вопрос!

Вот гражданин один в Ульяновске, для примера, назовем его Александром, проживал совместно с гражданочкой на ее жилплощади. В брак, как потом в судах докладывал, вступить намеревался, ремонт сделал на полмиллиона. А еще щедрость проявил: телефон американский с рисунком яблока надгрызенного последней модели подарил. Цены я вам доложу немалой.

Гражданочка конечно восторг полнейший испытала. Еще бы, ремонт по нашим временам пойди одна без мужских рук сделай. А тут и помог, и строительные материалы купил, а еще и телефон. Счастлива была.

Но не заладилось у парочки что-то. Разошлись они. По какой причине разошлись, нам оно неведомо. Может гражданка, что-то не так сказала, а может и мужчина, как-то не так себя повел. Да, и какая нам теперь разница. Разошлись, да и Господь с ними.

Но, потребовал Александр с любовницы бывшей деньги на ремонт потраченные. Да телефон американский вернуть.

Я, говорит, ремонт делал, чтобы в жилплощади проживать уютнее было. И телефон дарил для того, чтобы слова любви для женского ушка в дорогой телефон звучали приятнее. А теперь что? И в помещение не пускают и на звонки не отвечают. Сплошные разочарование и убытки.

Не знаю чего Александру бывшая возлюбленная ответила, но в суд тому пришлось идти в гражданский. Там правды требовать.

Судья мужчину, конечно, выслушал, мнение женщины спросил, спор завязался не на шутку. Александр даже к суду матушку свою привлек. Та говорит, что ее это деньги были и телефон тоже. Поэтому должна коварная сожительница, все обратно вернуть и еще расходы судебные возместить.

А гражданочка наша, в суде даже всплакнула от того, как ей обидно стало. Я, говорит, ремонт за свои кровные делала и про телефон не знаю ничего. Да, есть у меня айфон, но я сама его купила на премию, о чем у меня фискальный документ первичной отчетности имеется. Суд проверил и правда имеется.

В итоге отказал суд Александру и его матушке. Те еще долго потом обжаловали решение и в апелляции были, и в кассации, и даже до Верховного суда дошли, но тщетно все. Сначала было, апелляция немного денег в пользу истца присудила, но кассация отменила и это.

А Верховный суд сказал, что правильно и сделала, что отменила. Потому как, сказал Верховный суд, то, что телефон этот истцу с матушкой принадлежал, не доказано, а значит если он и был, то исключительно как собственность ответчицы.

А про ремонт, то, что если Александр и делал его, то исключительно по любви и в силу личных отношений возврат денег не предполагающих. Такая она любовь эта, обратной силы не предусматривает.

Кстати, историю эту не я придумал. Она в определении того самого Верховного суда изложена. Вот даже реквизиты того определения: 05.12.2023 № 80-КГ23-5-К6. Читайте кому интересно. И да меня тоже почитывать не забывайте.

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