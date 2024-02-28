Пост на коленке. О том, что нельзя запрещать покупателю

Необходимой вещи в этом магазине не было, и я ушел, так и не узнав чем кончился спор.
Пришел, сижу, думаю. А ведь охранник не прав. Требовать оставлять сумку на хранение, есть не что иное, как навязывание услуги, что законом о защите прав потребителей прямо запрещено. И странно, что охранник этого не знает. Но, что важнее, об этом не знал и посетитель. Иначе его аргументы звучали бы по-другому.
А чего еще не вправе требовать магазин от посетителя?
Осмотреть содержимое сумки или карманов. Если хотите, можете показать по требованию сотрудников магазина, но если у вас такого желания нет, то это достаточный повод, чтобы отказать в таком требовании.
Не входить в зал с коляской или специальным средством передвижения для людей с ограниченными возможностями. Такой запрет, это грубое нарушение правил торговли. Что мама с коляской, что человек, передвигающийся в инвалидном кресле, это маломобильные люди, чье передвижение ограничивать запрещено.
Запрет на видео и фотосъёмку. Потребитель может получать информацию о товаре любым законным способом. К таким относится и фото-видео съемка. В торговых залах открытых для посещения покупателями.
Платить за разбитый покупателем в зале товар. Риск случайной гибели товара, несет собственник. А собственник товара, до момента его оплаты, магазин. Но, магазин вправе, через суд потребовать возмещение ущерба, если сможет доказать что товар был разбит умышленно либо из-за грубой неосторожности покупателя.
Требовать предъявления документов. Исключением является магазин торгующий товарами, ограниченными в обороте. Все остальные обязаны продавать товар с сохранением анонимности покупателя.
Это те нельзя, которые мне пришли в голову. На самом деле их гораздо больше. Может вы. Дорогие мои читатели вспомните, что я упустил? И да, спасибо, что читаете меня.
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