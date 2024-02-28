Пост на коленке. О том, что нельзя запрещать покупателю

Пару часов назад зашел в магазин и обратил внимание, как охранник заставляет покупателя оставить сумку в ящике для хранения. Посетитель магазина не хотел, мотивируя, что эти ящики не защищают от злоумышленника. Но охранник настаивал, утверждая, что ящики для того и стоят, чтобы посетители там сумки оставляли.

Необходимой вещи в этом магазине не было, и я ушел, так и не узнав чем кончился спор.

Пришел, сижу, думаю. А ведь охранник не прав. Требовать оставлять сумку на хранение, есть не что иное, как навязывание услуги, что законом о защите прав потребителей прямо запрещено. И странно, что охранник этого не знает. Но, что важнее, об этом не знал и посетитель. Иначе его аргументы звучали бы по-другому.

А чего еще не вправе требовать магазин от посетителя?