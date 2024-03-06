Делаем имущество личным. Раздел имущество

Сейчас я буду говорить очень простые, но необходимые слова. Их понимание возможно упростит вам жизнь. А возможно и не пригодится. Но то, что я знаю определенно, понимание не помешает.

Вы в браке покупаете квартиру. Половину, как сейчас, модно, в ипотеку, а половину за счет, как не менее модно говорить, собственных средств. А где вы их взяли, эти собственные? Это важно.

Потому, что если накопили в кубышке, пребывая в законном браке, эти деньги общие и читать дальше вам будет неинтересно.



Но если источник денег иной, то внимание, варианты:

Подарили родственники. Кому персонально вам? Или обоим супругам? Как это обстоятельство можно будет доказать? Договор дарения. Заключите. Просто возьмите листок бумаги и напишите, кто, кому и сколько подарил. И подписи сторон. И способ передачи денег. Лучше всего безналичным переводом со счета на счет. Выписка из банка лучшее из доказательств.

Выручили от продажи добрачного, или унаследованного, или подаренного имущества. Опять самый главный вопрос. Чем докажите? Лучше всего, если деньги с продажи на отдельный счет положили и хранили не пополняя до покупки. И расчет за покупку провели с этого же счета, на счет продавца. И выписка из банка. Помните. Что я про нее говорил?

И подаренные родственниками, и вырученные с продажи личного добрачного имущества, дают вам право часть квартиры в случае раздела признать своей личной собственностью и не делить!

Пример:

Фрося и Никодим покупают квартиру за 10 миллионов рублей. 2 миллиона берут в кредит, а восемь это деньги от продажи бабушкиной квартиры доставшейся Ефросинии по наследству.

Принятие наследства, это безвозмездная сделка, поэтому бабушкина квартира будет являться личной собственностью жены. Муж в нашем случае претендовать на нее не может, как бы ему ни была дорога усопшая бабуля.

Женщина, прочитав мой блог, продала квартиру. Получила свои деньги на специально открытый для этого счет в банке. Нашли что покупать. Со счета жены, перевели на счет продавца первоначальный взнос, остальное туда же, перечислил банк при выдаче кредита. Все, ждем раздела имущества.

Да, квартира куплена в браке. Ее можно назвать совместным имуществом, но не всю. При разделе доли будут распределяться так:

8/10 это личное имущество жены и не подлежит разделу

2/10 это общее имущество супругов, подлежащее разделу в равных долях по 1/10 каждому.

Итого: Супруге передается 9/10 доли в праве собственности на квартиру.

Мужу 1/10 доля в праве собственности на квартиру. Все просто, главное, чтобы к моменту раздела у Фроси были доказательства и юрист, представляющий ее интересы, понимающий, о чем идет речь.

А если раздела не будет, то нам останется только порадоваться за крепкую семью, от себя отметив, что: понимание права, доказательства и юрист, здесь никому не помешали. И да, спасибо, что читаете меня.

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