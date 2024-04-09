Антон Слипченко
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Как бороться с соседским квартирантом? Помогут ли изменения в жилищном кодексе

Сдал сосед квартиру шумным студентам, или прочей беспокойной публике, а местные жильцы и довольны. Музыка до полуночи, постоянно протекающий потолок, окурки в подъезде. Эх, любят некоторые украсить среду обитания.
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Но не все готовы наслаждаться подобными разнообразиями. Кому-то хочется и тишины, и чистоты, и даже сухости. Странные люди. Но, право имеют.

Вот раньше как было? Такие непрогрессивные соседи были вынуждены сами разбираться с чужими квартирантами. Вразумлять, уговаривать, умолять, а кто-то даже драться. Согласитесь, какие-то не совсем обоснованные с точки зрения права способы.

Притом, квартирант сегодня здесь, а завтра в другом месте — иди, ищи его. Хотя, казалось бы, предъяви счет хозяину квартиры и будет тебе счастье.

Уходил от ответственности хитрый хозяин. Договором прикрывался, где квартирант за вред причинённый самостоятельно отвечает.

И не имел права сосед и выселять беспокойного квартиранта. Потому как не являлся стороной договора аренды. Вот такая вот закавыка раньше была. Арендатора только арендодатель выселить мог. Арендодателю найти платежеспособного квартиранта — большая удача. Потому и не хотел он выселять никого. А зачем, если деньги исправно платят.

Но это раньше было. Теперь все по другому будет. Теперь в жилищный кодекс записали, что арендодатель, предоставляющий квартиру посторонним людям, обеспечить права соседей обязан. И не важно за деньги он сдает свое жилье, или за просто так.

Это значит, что сосед получил право свое право защищать. Простите за тавтологию. Вплоть до обращения в суд. Новелла только 01.04.2024 г. в действие вступила. Еще судебная практика не сформировалась, но чувствую, драк на лестничных площадках будет меньше. А если и будут, то по другим причинам.

Не до конца понятно, какие способы защиты права соседям доступны будут, можно ли будет требовать запрета на сдачу в аренду жилья или нет. Но в том, что процесс формирования института коммерческого найма сделал еще один шаг вперед мне очевидно. Судебных инструментов защиты прав стало больше. А там как будет дальше — посмотрим на практику.

Как считаете, какие инструменты станут доступными? Спасибо, что читаете меня.

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