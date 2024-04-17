Компенсация за выплаченную в браке ипотеку. Судебная практика

Встречается барышня с кавалером. Тот, конечно, ее замуж зовет, букеты всякие цветочные преподносит, мороженым в кафе угощает. Но барышня то знает, что кавалер сам с мамой живет, а потому замуж за него сразу соглашаться не желает. Нет, конечно букеты принимает, мороженое с удовольствием кушает, но что касается семейной жизни — нет. Не готова.



Вы, наверное, девицу в меркантильности упрекнуть хотите, но сами посудите, а где молодые первую брачную ночь проведут? С мамой мужа за стенкой? Такой брак с самого начала обречен будет на всякие там ссоры и иные недопонимания. После такого сразу и цветы и мороженое закончатся. Это даже не барышня не готова, а кавалер.



Посему идет кавалер в банк и кредит берет. Ипотечный. Это когда квартира тебе здесь, целиком и сейчас, а рассчитываешься частями и долго. Вот и все. Теперь есть где с молодой женой, никого не смущая, любви предаться. Значит брачеваться пора.



Свадьба, праздник, подарки, работа, бытовая рутина, ипотека, прочие расходы. Все это, вы знаете, не каждый выдержит. Вот и наша семья треснула, как та чашка для чая. Нет, конечно склеить то можно, но кто же с такой чашки пить захочет.



И вот уже выгоняет муж жену. Бывшую. А та кричит, упирается, сообщает, что в браке ипотека плачена, поэтому право жить имеется.



Тут, конечно, надо уже юристам начинать свое виденье вопроса подсказывать. Кто-то скажет — имеется, а кто-то — не имеется. А я так скажу. Не выпендривалась бы с первой брачной ночью и свекровью за стенкой, сказала бы сразу «Да!» Пошли бы сначала в ЗАГС, а затем уже квартиру покупать и ипотеку брать. Тогда бы имела точно.



И не много, не мало, а половину квартиры! А так — нет. Квартира, как ни крути-верти ты ее, до брака купленная. А значит, муж тот бывший имеет право дамочку на улицу выгонять из своей жилплощади. Потому как, хоть это и неприлично дам на улицу выгонять, но и наоборот тоже. Не может себе позволить порядочный мужчина с посторонней ему женщиной в одной квартире ночь проводить.



Судебная практика не раз уже по такому вопросу высказывалась. И дело здесь не в аморальности подобного бытия, а в праве личной собственности, которое до вступления в брак возникло и с момента вступления не прекратилось. А потому и разделу не подлежит! Так нам та самая судебная практика и говорит. А про аморальность не говорит ничего. И не потому, что ту самую аморальность поддерживает, а потому как не ее это, той самой практики, дело.



Но есть здесь ниточка одна. Ипотека! Оплачивалась-то она во время брака! И это что ж такое, возмутитесь вы! Квартира личная, значит и кредит на нее личный, а платится совместными доходами? И правильно сделаете, потому как выглядит несправедливо.



Мужчина тот и с погашенным долгом за счет совместных доходов и с квартирой остался, а женщина на улице. Между прочим, она с совместных доходов себе ипотек не оплачивала. Значит идти ей некуда, кроме как в суд народный районный. Потому как подобные вопросы там разбирают.



Вот раньше как было? Перспектива той дамочки очень сомнительной была. Суды сами не знали, какой вердикт выносить. Одни говорили, что вроде как положена ей компенсация. Другие говорили, что, мол, понимала, на что шла, когда платить за чужие долги соглашалась, а потому и не положена ей никакая компенсация.



А недавно наш самый Верховный суд определение по этому непонятному вопросу вынес. (Определение от 05.03.2024 № 19-КГ23-36-К5) Говорит, точнее, пишет суд Верховный: «Исполнение супругом личного обязательства, возникшего до заключения брака, за счет совместных доходов супругов порождает у другого супруга право требовать возмещения половины потраченных средств с учетом доказанности факта несения таких расходов!»



Да, прямо так и сказал, точнее, написал Верховный суд, а потому и точка в споре поставлена. Жену бывшую, а в некоторых случаях и мужа, из квартиры своей (конечно если надобность такая есть), выгонять не возбраняется, но компенсацию в виде половины платежей за ипотеку будь добр, возмести.

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